Κρήτη: Δύο αιφνίδιοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες...

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Μία 67χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Σκαλάνι Ηρακλείου, το βράδυ της Δευτέρας (29/6). Την άτυχη γυναίκα βρήκαν συγγενείς της χωρίς τις αισθήσεις της και κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ήταν όμως αργά.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Ξεψύχησε στα 56 του χρόνια

Ενας υπήκοος Ινδίας 56 ετών, ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου, το πρωί της Δευτέρας (29/6).

Εκλήθη το ΕΚΑΒ και ο αλλοδαπός διεκομίσθη στο νοσοκομείο της πόλης, όπου κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

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