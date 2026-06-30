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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δύο αιφνίδιοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες...

πένθος
clock 09:04 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία 67χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Σκαλάνι Ηρακλείου, το βράδυ της Δευτέρας (29/6). Την άτυχη γυναίκα βρήκαν συγγενείς της χωρίς τις αισθήσεις της και κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ήταν όμως αργά.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Ξεψύχησε στα 56 του χρόνια

Ενας υπήκοος Ινδίας 56 ετών, ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου, το πρωί της Δευτέρας (29/6).

Εκλήθη το ΕΚΑΒ και ο αλλοδαπός διεκομίσθη στο νοσοκομείο της πόλης, όπου κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

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