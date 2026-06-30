Βάσεις 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον κωδικό υποβολής Μηχανογραφικού

Ο κωδικός ασφαλείας είναι απαραίτητος για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ( Π.Μ.Δ ) θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους έως σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Παράλληλα, μέχρι σήμερα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι, ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026, ώστε να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Α. Μέχρι σήμερα Τρίτη 30/6, πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) οι παρακάτω υποψήφιοι:

- Όσοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2026, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), ώστε στη συνέχεια να υποβάλουν Μ.Δ. για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μ.Δ και Π.Μ.Δ., ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος.



- Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2024 ή 2025, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

- Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) έτους 2026 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μ.Δ. και το Π.Μ.Δ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα. Γενικότερα, οι διαδικασίες για την απόκτηση password και την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου θα παραμείνουν ενεργές και θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου.

Β. Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

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