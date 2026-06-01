Τα ζώδια της Τρίτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, το κομμάτι της δουλειάς αλλά και σημαντικών αποφάσεων επανέρχεται με τη σημερινή πανσέληνο. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις όλα τα δεδομένα που έχεις στην κατοχή σου και να δεις αρκετά λεπτομερώς τα πιθανά ενδεχόμενα που θα προκύψουν από τις αποφάσεις που σκέφτεσαι να πάρεις. Στα επαγγελματικά, κάποια κομμάτια που σου ανατίθενται είναι ίσως πιο απαιτητικά από ό,τι περίμενες. Ή απλά το συνειδητοποιείς σήμερα εσύ και προσαρμόζεσαι αναλόγως για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Μην αφήσεις συζητήσεις να επηρεάσουν την κρίση σου.

Ταύρος



Ταύρε μου, πολλά τα ενδεχόμενα που προκύπτουν με τη σημερινή πανσέληνο και είναι αρκετά εύκολο να καταλήξεις σε συμπεράσματα. Καλό είναι να επεξεργαστείς καλά τα δεδομένα που έχεις στην κατοχή σου, αλλά και αυτά που θα πάρεις μέσα από συζητήσεις, ώστε να τσεκάρεις και να ολοκληρώσεις κάποιες αποφάσεις. Μη βιαστείς. Είναι σημαντικό να δεις τα πράγματα ως έχουν και να αποφύγεις εσωτερικές εντάσεις και πιέσεις, αλλά και να αναγκάσεις τους άλλους να δουν και να σκεφτούν με το δικό σου τρόπο. Αν είσαι σε φάση που ταξιδεύεις, διπλοτσέκαρε εισιτήρια και πράγματα που θα πάρεις μαζί σου.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα η πανσέληνος φέρνει στην επιφάνεια έντονα και βαθιά συναισθήματα, αλλά και αυθόρμητες αντιδράσεις σε ό,τι τριγκάρει τις ανασφάλειές σου. Είναι μια σημαντική και ουσιαστική μέρα για σένα, καθώς επεξεργάζεσαι σε μεγαλύτερο βάθος όσα θεωρείς ουσιαστικά και δρομολογείς μέσα σου τα όσα πιστεύεις πως πρέπει να δουλέψεις. Από την άλλη, είναι σημαντικό να προσέξεις λίγο παραπάνω ζητήματα οικονομικά, αλλά και δοσοληψίες με φίλους και στενούς συνεργάτες. Τσέκαρε πριν επενδύσεις και άκου λίγο παραπάνω το ένστικτό σου σε αυτό το κομμάτι.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, η πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο επαφές και διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι σημαντικό να κρατήσεις κάποιες ισορροπίες και σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλογιστείς πόσα έχεις επενδύσει, αλλά και τι έχεις πάρει πίσω. Ναι, ορισμένες συμπεριφορές σε κάνουν να απαντήσεις με τρόπο σκληρό. Από την άλλη, είναι σημαντικό να οριοθετήσεις καταστάσεις και αλληλεπιδράσεις με άτομα στη δουλειά, όχι όμως με τρόπο σκληρό και απόλυτο. Είναι η ώρα να πάρεις μεν αποστάσεις, αλλά και να επενδύσεις περισσότερο σε σχέσεις με άτομα που σε στηρίζουν αποδεδειγμένα.

Λέων



Λέοντά μου, με τη σημερινή πανσέληνο τα θέματα της καθημερινότητας αλλά και ζητήματα δουλειάς έρχονται μπροστά και κάπως τα βλέπεις διαφορετικά. Αυτά που θεωρείς πιο σημαντικά φαίνεται να σε περιορίζουν κάπως σε θέμα επιλογών και κινείσαι κάπως απόλυτα και έντονα. Είναι σημαντικό να μην αντιδράσεις απότομα σε τυχόν αποκαλύψεις, αλλά να κρατήσεις τις χρήσιμες πληροφορίες και να κινηθείς πιο στοχευμένα και προσεκτικά. Στα της δουλειάς υπάρχουν κάποιες πιέσεις που θα σε αναγκάσουν να αυξήσεις ρυθμούς. Κράτα όμως χαμηλούς τόνους.

Παρθένος



Παρθένε μου, τα θέλω σου έρχονται στην επιφάνεια και η δημιουργική σου διάθεση ξυπνά, ανακινώντας πλάνα και στόχους που έχεις αφήσει κάπως στην άκρη. Παρά τη δυναμική αυτή της σημερινής πανσελήνου, να θυμάσαι πως ο Ερμής είναι ανάδρομος και όσο κι αν πιστεύεις πως δεν επηρεάζεσαι, κράτα τις αποφάσεις σου για αργότερα. Παλιά φλερτ και επαφές επανέρχονται και ενώ τις απολαμβάνεις σαν στιγμές, είσαι αρκετά επιφυλακτικός κι έχεις δεύτερες σκέψεις για το αν πρέπει να δώσεις ευκαιρία. Επίσης, υπάρχουν και οικονομικά που θέλουν καλύτερη οργάνωση.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, θέματα που αφορούν το σπίτι κυρίως και σε δεύτερη φάση τη δουλειά σου έρχονται στο προσκήνιο με τη σημερινή πανσέληνο. Το κλίμα είναι κάπως περίεργο και νιώθεις πως υπάρχουν όρια που πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και να ξεκαθαριστούν ρόλοι με τους άλλους. επειδή μπορεί να υπάρξουν αναφορές σε θέματα που σε έχουν φέρει σε δύσκολη θέση, είναι σημαντικό να μην πάρεις προσωπικά το οτιδήποτε επιπλέον ειπωθεί, αλλά να παραμείνεις σταθερός στη στάση σου και να μην υποχωρήσεις.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα οι σκέψεις που κάνεις και επεξεργάζεσαι έχουν μια ένταση και μια πιο σκληρή στάση απέναντι σε συμπεριφορές και συζητήσεις που θα παίξουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, είναι σημαντικό όμως να μην το παρακάνεις με την ανάλυση. Κάπου χρειάζεται να βάλεις όρια και να θέσεις προτεραιότητες, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μπορέσεις να εστιάσεις σε όσα είναι σημαντικά για τα πλάνα σου. Παράλληλα, υπάρχουν αποκαλύψεις και συνειδητοποιήσεις μέσα από τις συζητήσεις που θα κάνεις.

Τοξότης



Τοξότη μου, η σημερινή πανσέληνος φέρνει στην επιφάνεια οικονομικά θέματα και ανοίγματα που θέλεις να κάνεις. Από τη μία, υπάρχει έντονη επιθυμία να εκφραστείς και να λειτουργήσεις πιο δημιουργικά, από την άλλη όμως υπάρχουν διάφορα που σε κρατάνε πίσω και μπορεί να φέρουν στο προσκήνιο ανασφάλειες και δεύτερες σκέψεις που χρειάζεται να δουλέψεις άμεσα. Είναι μια πανσέληνος που μπορεί να έχει έντονο συναίσθημα, αλλά και μια πεισματική εγκράτεια. Οργάνωσε τα οικονομικά σου καλύτερα και δες πιο προσεκτικά επαγγελματικές ευκαιρίες που θα υπάρξουν.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, η πανσέληνος έρχεται να ρίξει το φως της σε θέματα που αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις. Επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές. Επειδή έχεις παρατηρήσει διάφορα να γίνονται το προηγούμενο διάστημα, σήμερα νιώθεις την ανάγκη να επαναπροσδιορίσεις κάποια πράγματα και να θέσεις όρια, ώστε να μπορέσεις να κινηθείς πιο άνετα μέσα σε αυτές και να λειτουργήσεις πιο αποτελεσματικά. Είναι σημαντικό να διατηρήσεις μια ουδέτερη, αλλά στιβαρή στάση. Όχι αυστηρή. Γιατί οι προσδοκίες που έχεις φαίνεται να σε κρατάνε πίσω.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, εσωτερικά τα ζητήματα που εγείρονται με τη σημερινή πανσέληνο. Το ενδιαφέρον σου στρέφεται περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με συνήθειες και ρουτίνες στην καθημερινότητα, με επίκεντρο ίσως το τι κερδίζεις από όλο αυτό και πόσο εύκολα προχωράνε πλάνα που έχεις θέσει. Είναι πολύ σημαντικό να οριοθετήσεις κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, αλλά και πόσο άμεσα μπορεί να εμπλακείς σε παρασκηνιακές συζητήσεις που αφορούν τρίτους, γιατί κάπου παίζει να ξεφύγει το πράγμα. Τα πράγματα που θα συνειδητοποιήσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη στάση που θα κρατήσεις παρακάτω.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, η σημερινή πανσέληνος φέρνει φλερτ και ενδιαφέρουσες γνωριμίες ή επαφές με άτομα που έχεις να δεις καιρό μέσα από την παρέα. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, καθώς κι εσύ βλέπεις με διαφορετικό μάτι κάποια άτομα πλέον. Καλό είναι, είτε θέλεις να κάνεις κίνηση είτε να ξεκόψεις, να κινηθείς με μια ευελιξία, γιατί κάπου σε πιάνει κι ένα περίεργο απόλυτο μουντ. Από την άλλη, έρχονται στο προσκήνιο κομμάτια δουλειάς, πλάνα και στόχοι που είχαν μείνει στην άκρη το προηγούμενο διάστημα και παίζει πολύ να μπουν στο πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον σου. Δώσε βάση σε οικονομικά θέματα.