Κρήτη: Κρυβόταν σε λιόφυτο ο κτηνοτρόφος που επιτέθηκε με ψαλίδι κουράς σε 65χρονο

Συνελήφθη χθες (Παρακευή 17/7) το απόγευμα ο 57χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από την αστυνομία για την επίθεση με ψαλίδι κουράς προβάτων, σε βάρος 65χρονου, στα Φαλάσαρνα Κισσάμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης, κρυβόταν σε λιόφυτο σε περιοχή του Πλατάνου Κισσάμου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν και το ψαλίδι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Το περιστατικό, σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7, όταν ο 57χρονος φέρεται να έβαλε τα πρόβατά του να βοσκήσουν σε ξένο χωράφι. Όταν ο 65χρονος ιδιοκτήτης του ζήτησε εξηγήσεις, ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση και, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 57χρονος τον τραυμάτισε στο χέρι με ψαλίδι κουράς προβάτων.

Μάλιστα όπως είπε στους αστυνομικούς το θύμα, αν δεν είχε βάλει τα χέρια του για να προστατευτεί, το ψαλίδι θα τον είχε βρει στον λαιμό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου για τις α' βοήθειες και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Παράλληλα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 57χρονου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων, αδίκημα για το οποίο ο 57χρονος οδηγείται σήμερα στο Εισαγγελέα Χανίων.

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