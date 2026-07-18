Έρχονται τα νέα τιμολόγια ρεύματος – Σε σταθερή άνοδο τα μπλε

Στα πράσινα τιμολόγια εξακολουθεί να βρίσκεται η πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που τα σταθερά μπλε προγράμματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος και η αγορά προετοιμάζεται για την έλευση μιας νέας κατηγορίας: των γαλάζιων τιμολογίων.

Τα μπλε τιμολόγια καταγράφουν σταθερή άνοδο – Το μερίδιό τους έχει αυξηθεί από περίπου 23% σε σχεδόν 31%

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, στην εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Meganews, περίπου 3,23 εκατομμύρια καταναλωτές βρίσκονται σήμερα στα πράσινα τιμολόγια, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 54% του συνόλου.Τα πράσινα παραμένουν, επομένως ως η κυρίαρχη επιλογή στην αγορά λιανικής ρεύματος.

Σε αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται κυρίως καταναλωτές που δεν παρακολουθούν συστηματικά τις μεταβολές των τιμών ή δεν επιθυμούν να δεσμευτούν με συμβόλαιο σταθερής διάρκειας.

Τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Την ίδια στιγμή, όμως, τα μπλε τιμολόγια καταγράφουν σταθερή άνοδο. Όπως επισήμανε ο κ. Φούρλαρης, το μερίδιό τους έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα.

Η άνοδος αυτή δείχνει ότι ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά αναζητούν σταθερότητα και προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς τους. Στα μπλε τιμολόγια η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιλογή ενός σταθερού προγράμματος προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς το κόστος, συνοδεύεται όμως συνήθως από ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Αν ο καταναλωτής θελήσει να αλλάξει πρόγραμμα πριν από τη λήξη της σύμβασης, μπορεί να επιβαρυνθεί με σχετική χρέωση, η οποία μειώνεται αναλογικά όσο πλησιάζει η λήξη του συμβολαίου.

Αντίθετα, στα κυμαινόμενα τιμολόγια ο καταναλωτής διατηρεί τη δυνατότητα να αλλάξει πρόγραμμα ή πάροχο χωρίς αντίστοιχη ρήτρα, έχοντας μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και μεγαλύτερη έκθεση στις μεταβολές της αγοράς.

Έρχονται τα γαλάζια τιμολόγια

Το επόμενο νέο στοιχείο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι τα γαλάζια τιμολόγια, τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν ξεχωριστή κατηγορία με τη νέα ρυθμιστική απόφαση που αναμένεται στο τέλος του μήνα.

Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, πρόκειται για τιμολόγια σταθερού τύπου, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος, αλλά θα περιλαμβάνουν ταυτόχρονα στοιχεία ευελιξίας.

Η βασική τους διαφορά από τα κλασικά μπλε τιμολόγια είναι ότι η σταθερή χρέωση δεν θα είναι απαραίτητα ίδια για κάθε επίπεδο κατανάλωσης.

Ενδεικτικά, μπορεί να προβλέπεται μία σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, διαφορετική τιμή για την κατανάλωση από 200 έως 400 κιλοβατώρες και άλλη χρέωση για υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης.

Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής θα γνωρίζει εκ των προτέρων την τιμή που αντιστοιχεί σε κάθε κλίμακα, χωρίς όμως η χρέωση να συνδέεται με τις καθημερινές ή μηνιαίες διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Μεταξύ σταθερότητας και ευελιξίας

Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ωστόσο η τάση μετακίνησης προς τα σταθερά προϊόντα είναι πλέον σαφής.Η αύξηση των μπλε τιμολογίων αποτυπώνει την ανάγκη των νοικοκυριών να προστατευθούν από τις διακυμάνσεις της αγοράς και να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το ενεργειακό τους κόστος.

Η έλευση των γαλάζιων τιμολογίων έρχεται να προσθέσει μία ενδιάμεση επιλογή σταθερότητα ως προς την τιμή, αλλά μεγαλύτερη ευελιξία ανάλογα με την κατανάλωση.

ΠΗΓΗ: ot.gr

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