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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο

σεισμος
clock 12:12 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 32 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα.

σεισμός 18 Ιουλίου

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, λίγα λεπτά νωρίτερα, έδινε τον σεισμο με επίκεντρο 31 χιλ. βόρεια του Ηρακλείου, με ένταση 4,3 Ρίχτερ.

σεισμός

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχες του βόρειου παραλιακού μετώπου της Κρήτης

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