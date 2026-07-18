Κρήτη: Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο

Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 32 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα.
Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, λίγα λεπτά νωρίτερα, έδινε τον σεισμο με επίκεντρο 31 χιλ. βόρεια του Ηρακλείου, με ένταση 4,3 Ρίχτερ.
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχες του βόρειου παραλιακού μετώπου της Κρήτης
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