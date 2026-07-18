Σάλος στην Ισπανία: Βρέθηκαν 13 τόνοι κοκαΐνης σε πλοίο - Αποκαλύφθηκε παγκόσμιο κύκλωμα

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Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ισπανία δεν αποκάλυψε ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με φερόμενη εμπλοκή επιχειρηματιών και αξιωματούχων.

Η έρευνα που παρουσιάζει σε εκτενές του δημοσίευμα το Bloomberg έφερε στο φως ένα πολύπλοκο διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας, επιχειρηματίες με δεσμούς στη Wall Street, μια ιρλανδική fintech εταιρεία, υπεράκτιες τράπεζες, πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι και ακόμη και ένας μακρινός συγγενής του βασιλιά της Ισπανίας.

Η υπόθεση, που εξελίσσεται μέσα από τα προανακριτικά έγγραφα των ισπανικών αρχών, μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, οι ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται για μία από τις πιο εξελιγμένες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

A 13-ton haul of cocaine disguised as bananas exposes alleged links between US financiers, luxury Dubai real estate and a crypto-trading Irish fintech.







Alex Morgan explains https://t.co/Fe8IMvzRRp pic.twitter.com/JjtMBNGG3d — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 17, 2026





Οι 13 τόνοι κοκαΐνης που αποκάλυψαν το δίκτυο

Όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2024, όταν ένα φορτίο από τη Λατινική Αμερική έφτασε σε λιμάνι στη νότια Ισπανία.

Επισήμως, το πλοίο μετέφερε μπανάνες. Οι ισπανικές αρχές όμως ανακάλυψαν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί ποτέ στη χώρα.

Η αξία του φορτίου υπολογίστηκε σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο οικονομικό δίκτυο που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση των εσόδων από το εμπόριο ναρκωτικών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Ιγνάθιο Τοράν, τον οποίο οι ισπανικές αρχές θεωρούν αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Τοράν είχε δημιουργήσει ένα περίπλοκο πλέγμα εταιρειών συμμετοχών στην Ισπανία και στο εξωτερικό, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε «αχυρανθρώπους», ενώ στην πραγματικότητα ελέγχονταν από τον ίδιο.

Τη στιγμή της σύλληψής του είχε ήδη δύο εταιρικούς ομίλους και ετοιμαζόταν να θέσει σε λειτουργία ακόμη έναν. Ο ίδιος παραμένει προφυλακισμένος στην Ισπανία, ενώ ο δικηγόρος του αρνήθηκε να σχολιάσει τις κατηγορίες.

Τα 20 εκατ. ευρώ μέσα στους τοίχους

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης αφορά τον Όσκαρ Σάντσεθ, ο οποίος την περίοδο της μεγάλης κατάσχεσης ήταν επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος της ισπανικής εθνικής αστυνομίας.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι αντί να καταπολεμά τα κυκλώματα, χρησιμοποιούσε τη θέση του για να προστατεύει τους διακινητές. Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κρυμμένα μέσα στους τοίχους του σπιτιού του.

Ο συνήγορός του δεν αμφισβήτησε ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, υποστήριξε όμως ότι μέρος των αποδεικτικών στοιχείων, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα, αποκτήθηκε χωρίς τις απαιτούμενες δικαστικές άδειες.

Ο συγγενής του βασιλιά και ο Αμερικανός επενδυτής

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και η εμπλοκή του Φρανσίσκο ντε Μπορμπόν, γιου Ισπανού δούκα και μακρινού εξαδέλφου του βασιλιά Φελίπε ΣΤ'.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο ντε Μπορμπόν συνεργαζόταν με τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ, ο οποίος κατοικεί σε πολυτελή έπαυλη στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Οι δύο άνδρες είχαν ιδρύσει από το 2012 την εταιρεία Alpha Trading, παρουσιάζοντάς την ως διεθνή εταιρεία εμπορίας πρώτων υλών με γραφεία στη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Μαϊάμι.

Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι μέσω της εταιρείας διοχετεύονταν κεφάλαια του Τοράν από υπεράκτιους λογαριασμούς σε τράπεζα του Παναμά, στο πλαίσιο ενός σύνθετου μηχανισμού ξεπλύματος χρήματος. Κανείς από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί μέχρι στιγμής. Ο Σεθ έχει κληθεί να καταθέσει τον Σεπτέμβριο, ενώ ζήτησε να αρθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του.

Η σύνδεση με τη Wall Street

Η έρευνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή οι Σεθ και ντε Μπορμπόν ίδρυσαν το 2025 την Blue Acquisition Corp., μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC) με στόχο επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόεδρος της εταιρείας ανέλαβε ο πρώην Αμερικανός στρατηγός Γουέσλι Κλαρκ. Η εταιρεία άντλησε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια μέσω δημόσιας εγγραφής και προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς κέντρου δεδομένων στους Καταρράκτες του Νιαγάρα.

Στην εισαγωγή της στο χρηματιστήριο συμμετείχε η επενδυτική τράπεζα BTIG, ενώ ανάμεσα στους βασικούς μετόχους συγκαταλέγονται μεγάλα hedge funds. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές δεν κατονομάζουν ούτε κατηγορούν την Blue Acquisition για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ο Σεθ αποχώρησε από την εταιρεία τον Ιούνιο του 2025, με επίσημη αιτιολογία «οικογενειακούς λόγους», ενώ ο ντε Μπορμπόν σταμάτησε να συνεργάζεται ως ειδικός σύμβουλος λίγους μήνες αργότερα.

Πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Τοράν είχε επενδύσει σημαντικό μέρος των χρημάτων του στην αγορά ακινήτων στο Ντουμπάι.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια πολυτελής έπαυλη αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ στο συγκρότημα W Residences στο Palm Jumeirah, καθώς και επιπλέον ακίνητα αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ στην ίδια πόλη.

Σε συνομιλίες που έχουν κατασχεθεί, ο ίδιος φέρεται να αναφερόταν στα ακίνητα αυτά ως «τα σπίτια μου».

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τόσο παραδοσιακά νομίσματα όσο και κρυπτονομίσματα για τη μεταφορά των χρημάτων.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν μέσω Bitcoin, Tether και του ψηφιακού νομίσματος VXL Dollar, ενώ οι χρηματοροές περνούσαν από τράπεζες ή χρηματοπιστωτικές δομές στον Παναμά, την Ιρλανδία και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Οι αρχές υπολογίζουν ότι κατά τη σύλληψή του ο Τοράν διέθετε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ σε Bitcoin, αν και δεν κατάφεραν να δεσμεύσουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η ιρλανδική fintech και οι «φωλιασμένες τράπεζες»

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η ET Fintech Europe Ltd., μια ιρλανδική εταιρεία στην οποία συμμετείχαν ο ντε Μπορμπόν και ακόμη αρκετοί ύποπτοι.

Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία βρισκόταν υπό τον άμεσο έλεγχο της εγκληματικής οργάνωσης.

Η μέτοχος και διευθύντριά της, Αλίνα Μπέρναρντ, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι η εταιρεία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την ανάπτυξη ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Η έρευνα αναφέρεται επίσης σε δύο οντότητες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, οι οποίες εμφανίζονταν διαδικτυακά ως τράπεζες, χωρίς όμως να είναι καταχωρισμένες στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Κατά τους ερευνητές, λειτουργούσαν ως λεγόμενες «nested banks», χρησιμοποιώντας λογαριασμούς μεγαλύτερων τραπεζών για να αποκρύπτουν την πραγματική ταυτότητα των πελατών τους.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αποκάλυψη

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ανάλυση των επικοινωνιών του Σάντσεθ αποκάλυψε πως από το 2020 έως το 2024 είχαν περάσει στην Ισπανία ακόμη 58 τόνοι κοκαΐνης, πέρα από τους 13 τόνους της κατάσχεσης του 2024.

Με βάση τις εκτιμήσεις ειδικών, η λιανική αξία μιας τέτοιας ποσότητας θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η καθηγήτρια Παγκόσμιας Ασφάλειας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ανέτ Ίντλερ, επισημαίνει ότι οι σύγχρονες εγκληματικές οργανώσεις επιβιώνουν ακριβώς επειδή αξιοποιούν νόμιμες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρικές δομές και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα για να αποκρύπτουν την προέλευση των παράνομων κεφαλαίων.

Όπως σημειώνει, η «γκρίζα ζώνη» ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη οικονομία αποτελεί πλέον το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι πιο εξελιγμένες διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις.

Μέχρι στιγμής, οι βασικοί εμπλεκόμενοι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του υπόπτου στο πλαίσιο της προδικασίας, χωρίς να έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες, ενώ η έρευνα των ισπανικών αρχών συνεχίζεται με στόχο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το οικονομικό δίκτυο που φέρεται να διακίνησε δισεκατομμύρια ευρώ από το παγκόσμιο εμπόριο κοκαΐνης.

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