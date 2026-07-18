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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νέος συναγερμός για φωτιά στην Κίσσαμο - Σηκώθηκε ελικόπτερο

πυροσβεστικο ελικοπτερο
clock 13:42 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο χωριό Αερινός, στον Δήμο Κισσάμου, στα Χανιά. 

Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, με τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή για να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Στο σημείο επιχειρούν πάνω από 40 Πυροσβέστες, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχει και εναέριο μέσο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για την ενίσχυση του έργου των επίγεθων δυνάμεων.

Λίγο μετά τις 12:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

112 χανιά

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