Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου συμμετέχει στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, Άρια, συμμετείχε στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Μάλιστα, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Παράλληλα, στην ανάρτηση αναφέρθηκε και στο δίλημμα που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του εάν θα έπρεπε, παρά τον φόβο τους λόγω του φάσματος του αυτισμού στο οποίο βρίσκεται η κόρη τους, να μην κόψουν τα φτερά της.

«Χθες είχαμε την χαρά, να είμαστε καλεσμένοι στην πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν στο The Mall Athens και ευχαριστούμε για αυτό τους @tanweergreece & @davlas_pr. Υπήρχε και ένας βαθύτερος λόγος. Σήμερα μοιραζόμαστε στιγμές, όχι μόνο από τη χθεσινή βραδιά, αλλά (μετά από άδεια) και από την συμμετοχή της πρέσβειρας του @ekkomed_gr @christopoulosgr για ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα @ariapapanikolaou. Πριν να φτάσουμε στο σήμερα, τις ημέρες των γυρισμάτων, με τη σύζυγό μου @eliariela είχαμε την συζήτηση, αν πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως ή όχι,να ανέβει νύχτα όπως ήταν αρχικά το πλάνο και με σανδάλια (εποχής) που μπορεί να γλιστράγανε, στο κάστρο της Ακροκορίνθου. Είναι φορές που γονείς σαν και εμάς συχνά προσπαθούν να ισορροπήσουν σε μια τραμπάλα, μεταξύ του δεν σου κόβω τα φτερά και του δεν θα γίνω ανεύθυνος, για την ασφάλεια σου. Η Άρια με το θάρρος πλέον που την διακρίνει, αλλά και με την λατρεία που έχει για την μυθολογία, μας έλεγε μην ανησυχείτε θα είμαι μια χαρά. Τελικά χρειάστηκε να ανέβει στο Κάστρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μου δόθηκε στη συνέχεια άδεια να φτάσω ως τη <βάση> των γυρισμάτων, ο Κρίστοφερ Νόλαν @christophernolann ήταν εκεί, μερικοί από τους χολιγουντιανούς ηθοποιούς ήταν εκεί, αλλά δεν θα μοιραστώ κάτι επιπλέον σεβόμενος την παραγωγή και την εμπιστοσύνη, να βρεθώ εκείνη την ημέρα στα γυρίσματα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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