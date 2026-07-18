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ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτάδι πάνω από τη Μόσχα: Μαύρος καπνός μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones (βίντεο)

μόσχα καπνός
clock 13:23 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα ουκρανική επίθεση με drones σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/7) στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να χαθεί ο ήλιος πίσω από πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές, ορατές από μεγάλες αποστάσεις.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον ουρανό σχεδόν πλήρως καλυμμένο από καπνό, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «ο ήλιος δεν φαίνεται καν». Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που ακολούθησε τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στόχος των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της εταιρείας Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Το συγκρότημα, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας, τυλίχθηκε στις φλόγες, με βίντεο να δείχνουν ολόκληρο το κτίριο να καίγεται και τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους επτά εργαζόμενοι και τραυματίστηκαν 24 άτομα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με εικόνες να δείχνουν νέες εστίες φωτιάς και τον ουρανό να καλύπτεται από καπνό. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το πλήρες μέγεθος των ζημιών.

Ανάληψη ευθύνης από τον Ζελένσκι

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε δημόσια στις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με επιτυχία στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Σήμερα, οι κυρώσεις μακράς εμβέλειας που επιβάλαμε έπληξαν τρεις περιοχές στο ρωσικό έδαφος, καθώς και στα εδάφη μας που βρίσκονται υπό προσωρινή κατοχή και στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις κατά των πολιτικών υποδομών μας, καθώς και κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας, χτυπήθηκαν δύο σημαντικές εγκαταστάσεις logistics – στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε απόσταση άνω των 500 και σχεδόν 700 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Ο εισβολέας τις χρησιμοποιούσε για τον εφοδιασμό με εξαρτήματα που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία προορίζονταν για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης. Χτυπήθηκε επίσης μια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Επιπλέον, οι ουκρανικές επιθέσεις μεσαίου βεληνεκούς έπληξαν στόχους στα ύδατα της Αζοφικής Θάλασσας και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και στην προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία.

Ευχαριστώ τους μαχητές των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας – κάθε μονάδα των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας – για την ακριβή και συντονισμένη εκτέλεση αυτών των αποστολών. Δόξα στην Ουκρανία!

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