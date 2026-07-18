Σκοτάδι πάνω από τη Μόσχα: Μαύρος καπνός μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones (βίντεο)

Νέα ουκρανική επίθεση με drones σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/7) στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να χαθεί ο ήλιος πίσω από πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές, ορατές από μεγάλες αποστάσεις.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον ουρανό σχεδόν πλήρως καλυμμένο από καπνό, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «ο ήλιος δεν φαίνεται καν». Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που ακολούθησε τις επιθέσεις.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.







Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στόχος των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της εταιρείας Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Το συγκρότημα, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας, τυλίχθηκε στις φλόγες, με βίντεο να δείχνουν ολόκληρο το κτίριο να καίγεται και τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους επτά εργαζόμενοι και τραυματίστηκαν 24 άτομα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με εικόνες να δείχνουν νέες εστίες φωτιάς και τον ουρανό να καλύπτεται από καπνό. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το πλήρες μέγεθος των ζημιών.

🇺🇦🇷🇺 After hammering Russian ships in the Black Sea and torching Putin's oil depots and refineries, Ukrainian drones have now struck the second-largest warehouse of Russia's e-commerce giant, Wildberries.







This isn't just about tanks and trenches anymore.







Ukraine is now going… pic.twitter.com/VnMZRtSaiY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 18, 2026

Ανάληψη ευθύνης από τον Ζελένσκι

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε δημόσια στις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με επιτυχία στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση

Σήμερα, οι κυρώσεις μακράς εμβέλειας που επιβάλαμε έπληξαν τρεις περιοχές στο ρωσικό έδαφος, καθώς και στα εδάφη μας που βρίσκονται υπό προσωρινή κατοχή και στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις κατά των πολιτικών υποδομών μας, καθώς και κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας, χτυπήθηκαν δύο σημαντικές εγκαταστάσεις logistics – στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε απόσταση άνω των 500 και σχεδόν 700 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Ο εισβολέας τις χρησιμοποιούσε για τον εφοδιασμό με εξαρτήματα που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία προορίζονταν για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης. Χτυπήθηκε επίσης μια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Επιπλέον, οι ουκρανικές επιθέσεις μεσαίου βεληνεκούς έπληξαν στόχους στα ύδατα της Αζοφικής Θάλασσας και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και στην προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία.

Ευχαριστώ τους μαχητές των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας – κάθε μονάδα των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας – για την ακριβή και συντονισμένη εκτέλεση αυτών των αποστολών. Δόξα στην Ουκρανία!

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