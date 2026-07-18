Φραγκούλης: «Δέχθηκα bullying στο σχολείο, ζήτησα από την θεία μου να την λέω μαμά για να μην με κοροϊδεύουν»

Ο Μάριος Φραγκούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, τα οποία έζησε με τους θείους του στην Ελλάδα, μιας και οι γονείς του τον άφησαν για να επιστρέψουν στην Αφρική, εκεί όπου πέρασε τα τέσσερα πρώτα χρόνια της ζωής του.

«Στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού υπήρχε πολύ bullying. Έλεγα εγώ ότι περιμένω τη θεία μου, πολύ σωστά και πολύ αγνά, και μου έλεγαν τα άλλα παιδιά, “τη θεία σου, γιατί δεν έχεις μητέρα;”. Με είχε πειράξει πολύ αυτό και είχα ρωτήσει τη θεία μου αν μπορώ να τη λέω μητέρα, γιατί όλα τα παιδιά με κοροϊδεύουν ότι δεν έχω μητέρα…Είμαι τυχερός που είχα δυο μητέρες…

Οι γονείς μου άφησαν εμένα στην Ελλάδα και πήρα τον αδελφό μου στην Αφρική νομίζοντας ότι θα επανέλθουν σε λίγους μήνες ή 1-2 χρόνια και θα ενωνόταν ξανά η οικογένεια. Μετά υπήρχαν θέματα μεταξύ τους οι γονείς μου, και δυστυχώς δεν έφτιαξε αυτό, και η μητέρα μου πήρε τον αδελφό μου και πήγε στο Λονδίνο να δουλέψει…» ανέφερε αρχικά ο Μάριος Φραγκούλης.

«Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε και χωριστήκαμε ως οικογένεια» εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

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