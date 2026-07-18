Το μήνυμα της Ελένης Μενεγάκη στη Σία Κοσιώνη για τη νέα αρχή στον ΑΝΤ1

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Η Σία Κοσιώνη ανήκει επίσημη στον Αντ1 και η Ελένη Μενεγάκη με μία ανάρτηση θέλησε να της ευχηθεί δημόσια για το νέο της ξεκίνημα.

Η παρουσιάστρια , η οποία φέτος απείχε από την τηλεόραση, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε ό,τι κι αν κάνεις» και το σχόλιό της συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους της Σίας Κοσιώνη.

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