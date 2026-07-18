Κρήτη: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στην Κίσαμο– Σωτήρια η επέμβαση των ελικοπτέρων εν μέσω 7 μποφόρ

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Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κίσσαμο Χανίων .Η έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής απέτρεψε μια βιβλική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή των Πλοκαμιανών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι στην περιοχή άγγιζαν σε ένταση τα 7 μποφόρ. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε αγροτολιβαδική έκταση, απειλώντας να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε την Πολιτική Προστασία στην προληπτική ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους του οικισμού Αερινός να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Η σωτήρια επέμβαση

Καταλυτικό ρόλο στην κατάσβεση έπαιξαν δύο εναέρια μέσα. Τα ελικόπτερα πραγματοποίησαν στοχευμένες ρίψεις νερού στα πιο επικίνδυνα μέτωπα της φωτιάς. Η συνδρομή τους χαρακτηρίστηκε ως «σωτήρια» από τους επικεφαλής της επιχείρησης, καθώς κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς προς κατοικημένες περιοχές.

Στο έδαφος επιχειρούσε μια πανίσχυρη δύναμη από 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί και υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί πολιτών ή πυροσβεστών, ούτε ζημιές σε κατοικίες.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Χανίων έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της φωτιάς.

* Φωτογραφία αρχείου

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