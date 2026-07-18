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GOSSIP - LIFESTYLE

Tανιμανίδης: Το βίντεο με τις δίδυμες κόρες του που «έλιωσε» το Instagram

τανιιμανίδης
clock 16:00 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ξεκίνησαν τις διακοπές τους στην Πάρο. . Το αγαπημένο ζευγάρι απολαμβάνει τις βουτιές και τις βόλτες με τις κορούλες τους Αριάνα και Φιλίππα.

Ο παρουσιαστής πόσταρε ένα βίντεο στα social media όπου οι δίδυμες βρίσκονται στην παραλία και τον φωνάζουν με ανυπομονησία να βγει από τη θάλασσα και να επιστρέψει κοντά τους.

«Όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι και τα παιδιά είναι αυτά που σε φωνάζουν να βγεις από την θάλασσα», έγραψε στη λεζάντα.

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

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