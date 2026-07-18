Tανιμανίδης: Το βίντεο με τις δίδυμες κόρες του που «έλιωσε» το Instagram

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Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ξεκίνησαν τις διακοπές τους στην Πάρο. . Το αγαπημένο ζευγάρι απολαμβάνει τις βουτιές και τις βόλτες με τις κορούλες τους Αριάνα και Φιλίππα.

Ο παρουσιαστής πόσταρε ένα βίντεο στα social media όπου οι δίδυμες βρίσκονται στην παραλία και τον φωνάζουν με ανυπομονησία να βγει από τη θάλασσα και να επιστρέψει κοντά τους.

«Όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι και τα παιδιά είναι αυτά που σε φωνάζουν να βγεις από την θάλασσα», έγραψε στη λεζάντα.

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