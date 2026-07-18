Νικολάου: Η τρυφερή αφιέρωση στη σύζυγό του για τα 21 χρόνια γάμου τους

Επέτειο γάμου έχουν ο Κούλλης Νικολάου και η σύζυγός του, Κλαίρη και συμπλήρωσαν 21 χρόνια κοινής πορείας. Ο ηθοποιός της ευχήθηκε δημόσια με μια κοινή τους φωτογραφία και εξέφρασε τα συναισθήματά του για εκείνη.

«17 Ιουλίου 2005 μας πάντρεψε ο πάτερ Παρασκευάς! Ήταν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. Ακολούθησαν τα πιο μαγικά.. η γέννηση του Νεκτάριου και η γέννηση της Ελένης μας! Από τότε μέχρι σήμερα σε ερωτεύομαι κάθε μέρα και πιο πολύ. Αυτός είμαι εγώ πιστός στα συναισθήματα και στα θέλω μου. Και το πιο μεγάλο θέλω της ζωής μου ήσουν πάντα εσύ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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