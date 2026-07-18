ΑΕΚ: Φιλική νίκη με ανατροπή επί της Γκρόνιγκεν με δέκα παίκτες (βίντεο)

Η ΑΕΚ έδειξε πως διαθέτει προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή, επικρατώντας με 2-1 της Γκρόνινγκεν στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας της επί ολλανδικού εδάφους.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε να αγωνίζεται από το 55ο λεπτό με αριθμητικό μειονέκτημα, μετά την αποβολή του Ρέλβας, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε και πίσω στο σκορ.

Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο δεν τα παράτησε, αλλά αντέδρασε με αποφασιστικότητα και γύρισε το παιχνίδι χάρη στα γκολ των Ζίνι και Καλοσκάμη, ολοκληρώνοντας με θετικό τρόπο το πιο δυνατό τεστ της μέχρι στιγμής προετοιμασίας της.

Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο, στο οποίο η ολλανδική ομάδα είχε περισσότερες ευκαιρίες για να προηγηθεί, στο 55' η ΑΕΚ έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές, όταν ο Ρέλβας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Χέρνες.

Η αριθμητική υπεροχή έδωσε ώθηση στη Γκρόνινγκεν, η οποία στο 65' άνοιξε το σκορ με τον Ζαουάντα. Η Ένωση, όμως, δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι. Στο 77' ο Ζίνι ισοφάρισε με σουτ, ενώ στο 83', μετά από φάουλ του Μάνταλου, ο Καλοσκάμης με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα (64′ Χριστακόπουλος), Μουκουντί (64′ Γκεοργκίεφ), Ρέλβας, Πήλιος (64′ Πένραϊς), Μαρίν (64′ Κουτέσα), Κάιρινεν (46′ Σαχαμπό), Ζουμπκόφ (46′ Μάνταλος), Κοϊτά (64′ Αλεξίου), Βάργκα (64′ Καλοσκάμης), Γιόβιτς (64′ Ζίνι)