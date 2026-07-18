Ανδρουλάκης: Κάνει ποδοσφαιρικό quiz στο TikTok για το Μουντιάλ και "τρολάρει" με Νορβηγία (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, άφησε για λίγο στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα και «σκόραρε» στην πλατφόρμα του TikTok.

Ενόψει του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο κ. Ανδρουλάκης συμμετείχε σε ένα απολαυστικό ποδοσφαιρικό challenge γνώσεων και αναπολήσεων.

Η «έκπληξη» με τη Νορβηγία

Σε ερώτηση για το ποια ομάδα θα ήθελε ιδανικά να δει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε τη χιουμοριστική ανατροπή, απαντώντας πως ήθελε στον τελικό τη Νορβηγία. Μάλιστα, δεν δίστασε να αναπαραστήσει on camera τον επικό, έξαλλο πανηγυρισμό του γνωστού Νορβηγού σχολιαστή από το ιστορικό παιχνίδι του 1981, όταν η εθνική του ομάδα είχε κερδίσει την Αγγλία.

Ένα ισχυρό τεστ μνήμης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι διαθέτει εξαιρετικά ισχυρή ποδοσφαιρική μνήμη, αναγνωρίζοντας αμέσως θρυλικές φιγούρες των γηπέδων από προηγούμενες δεκαετίες.

Όταν προκλήθηκε να θυμηθεί παίκτες-είδωλα, πέρασε το τεστ με απόλυτη επιτυχία:

Τζέι Τζέι Οκότσα: Θυμήθηκε αμέσως τον "μάγο" της Νιγηρίας.

Τόμας Ραβέλι: Αναγνώρισε τον εμβληματικό Σουηδό τερματοφύλακα.

Γκαμπριέλ Μπατιστούτα: Θυμήθηκε τον ανίκητο Αργεντινό γκολτζή.

Το «ρεπερτόριο» των γνώσεών του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αναγνώρισε επίσης τον Κλαούντιο Κανίγια, τον Αντρέας Μπρέμε, αλλά και τον Γιορντάν Λέτσκοφ.

Δείχνοντας να απολαμβάνει τη διαδικασία, σχολίασε χαρακτηριστικά προς τους συνεργάτες του: «Βάλτε μου πιο δύσκολα».

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί ακόμα μία προσπάθεια του πολιτικού αρχηγού να επικοινωνήσει με το νεανικό κοινό μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας μια πιο χαλαρή, αυθεντική και ανθρώπινη προσέγγιση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη-Τσουκαλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ασχολείστε με τρίχες»