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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ανδρουλάκης: Κάνει ποδοσφαιρικό quiz στο TikTok για το Μουντιάλ και "τρολάρει" με Νορβηγία (βίντεο)

ανδρουλακης
clock 18:29 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, άφησε για λίγο στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα και «σκόραρε» στην πλατφόρμα του TikTok.

Ενόψει του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο κ. Ανδρουλάκης συμμετείχε σε ένα απολαυστικό ποδοσφαιρικό challenge γνώσεων και αναπολήσεων.

Η «έκπληξη» με τη Νορβηγία

Σε ερώτηση για το ποια ομάδα θα ήθελε ιδανικά να δει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε τη χιουμοριστική ανατροπή, απαντώντας πως ήθελε στον τελικό τη Νορβηγία. Μάλιστα, δεν δίστασε να αναπαραστήσει on camera τον επικό, έξαλλο πανηγυρισμό του γνωστού Νορβηγού σχολιαστή από το ιστορικό παιχνίδι του 1981, όταν η εθνική του ομάδα είχε κερδίσει την Αγγλία.

Ένα ισχυρό τεστ μνήμης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι διαθέτει εξαιρετικά ισχυρή ποδοσφαιρική μνήμη, αναγνωρίζοντας αμέσως θρυλικές φιγούρες των γηπέδων από προηγούμενες δεκαετίες.

Όταν προκλήθηκε να θυμηθεί παίκτες-είδωλα, πέρασε το τεστ με απόλυτη επιτυχία:

Τζέι Τζέι Οκότσα: Θυμήθηκε αμέσως τον "μάγο" της Νιγηρίας.

Τόμας Ραβέλι: Αναγνώρισε τον εμβληματικό Σουηδό τερματοφύλακα.

Γκαμπριέλ Μπατιστούτα: Θυμήθηκε τον ανίκητο Αργεντινό γκολτζή.

Το «ρεπερτόριο» των γνώσεών του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αναγνώρισε επίσης τον Κλαούντιο Κανίγια, τον Αντρέας Μπρέμε, αλλά και τον Γιορντάν Λέτσκοφ.

Δείχνοντας να απολαμβάνει τη διαδικασία, σχολίασε χαρακτηριστικά προς τους συνεργάτες του: «Βάλτε μου πιο δύσκολα».

@nikos.androulakis Ποδοσφαιρικό challenge μνήμης ενόψει τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ; #worldcup ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί ακόμα μία προσπάθεια του πολιτικού αρχηγού να επικοινωνήσει με το νεανικό κοινό μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας μια πιο χαλαρή, αυθεντική και ανθρώπινη προσέγγιση.

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