Εβελίνα Σκίτσκο: Παντρεύεται το μοντέλο του GNTM

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Το πρώην μοντέλο GNTM, Εβελίνα Σκίτσκο, δέχτηε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της. Η ίδια μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ποζάρει στην αγκαλιά του αγαπημένου της, δείχνοντας παράλληλα το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε.

Στη συνέχεια δημοσίευσε και ένα βίντεο με τις αντιδράσεις των συγγενών και των φίλων της, στους οποίους ανακοίνωσε τον αρραβώνα μέσω βιντεοκλήσης.

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