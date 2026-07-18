Κοντού: Η αποκάλυψη του Ορέστη Ανδρεαδάκη για την αντίδρασή της όταν της είπαν ότι θέλουν να τη βραβεύσουν

Ο κριτικός κινηματογράφου, Ορέστης Ανδρεαδάκη, βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής καλεσμένος στην εκπομπή «Ένας κι ένας» της ΕΡΤ και αποκάλυψε την αντίδραση που είχε η Μάρω Κοντού όταν της είπαν ότι θέλουν να τη βραβεύσουν για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο.

«Θέλαμε να της δώσουμε βραβείο για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο. Και μου λέει “γιατί, τι έχω κάνει εγώ; Γιατί δεν παίρνει βραβείο μια γυναίκα που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ;”.

Της λέω “Μάρω, έχεις κάνει όλες αυτές τις ταινίες, έχεις δώσει χαρά, έχεις εκπαιδεύσει κόσμο”… Και λέει “όταν δώσετε ένα βραβείο σε αυτή τη γυναίκα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, τότε θα μου δώσετε κι εμένα”», είπε χαρακτηριστικά.

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