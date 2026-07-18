Γιώργος Λιβάνης: Η φωτογραφία μέσα στο νοσοκομείο

Ο Γιώργος Λιβάνης αποκάλυψε ότι υπέστη οξεία γαστρεντερίτιδα και γι’ αυτόν τον λόγο, έμεινε εκτός των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Μάλιστα, πόσταρε και μία φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τα αμέτρητα μηνύματα που έλαβα. Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μη μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο VogClub Athens

Θεού θέλοντος και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αύριο θα είμαι πολύ καλύτερα και ευελπιστώ να είμαι και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και τις ευχές» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Λιβάνης.

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