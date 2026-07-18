Κυψέλη: Καθησυχαστικοί Λέκκας και Ταχιάος για τις ρωγμές στα σπίτια -«Δεν προκύπτει στατικό πρόβλημα»

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Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Κυψέλης η εμφάνιση ρωγμών σε κτίρια κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης της νέας γραμμής του Μετρό.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί στις δηλώσεις τους τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν τις ζημιές με πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτιρίων.

Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ, απέδωσε το φαινόμενο στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και στις εργασίες του μετροπόντικα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται άμεση και λεπτομερής διερεύνηση. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται και ότι θα πραγματοποιηθούν πραγματογνωμοσύνες σε όλα τα επηρεαζόμενα κτίρια.

Παράλληλα, ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει πλήρως την αποκατάσταση των ζημιών.

Λέκκας: Οι ρωγμές δεν συνδέονται με σεισμική δραστηριότητα

Ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, απέκλεισε το ενδεχόμενο οι ρωγμές να σχετίζονται με σεισμική δραστηριότητα και συνέδεσε την εμφάνισή τους με τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας και τη γεωλογική δομή της περιοχής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, καθώς είχε αρχίσει να παρατηρείται από τον περασμένο Μάρτιο. Τότε είχαν καταγραφεί αναβλύσεις υλικών στην επιφάνεια, τα οποία έφτασαν ακόμη και στο εσωτερικό κατοικιών.

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, το υλικό προήλθε από το τσιμέντο που χρησιμοποιείται για την επένδυση της σήραγγας και ανήλθε στην επιφάνεια μέσω ασυνεχειών του υπεδάφους.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εξήγησε ότι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, αν και θεωρείται γενικά σταθερό πέτρωμα, παρουσιάζει κατά τόπους διαρρήξεις και αποσάθρωση. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν, κατά τον ίδιο, να προκαλέσουν προβλήματα κατά την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων.

Ο Ευθύμιος Λέκκας υποστήριξε επίσης ότι οι συγκεκριμένες γεωλογικές ιδιαιτερότητες δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς στις μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης.

«Σε ένα τόσο μεγάλο τεχνικό έργο πρέπει να υπάρχει πλήρης γνώση των γεωλογικών συνθηκών, ώστε να προλαμβάνονται πιθανές αστοχίες», τόνισε.

Αναφερόμενος στην ανησυχία των κατοίκων, επισήμανε ότι ο προβληματισμός τους είναι απολύτως δικαιολογημένος. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας.

«Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει στατική επάρκεια, όμως το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ πρόσθεσε ότι οι εργασίες του Μετρό πρέπει να συνεχιστούν με ασφάλεια και υπογράμμισε την ανάγκη εκπόνησης λεπτομερών και στοχευμένων γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών

Ταχιάος: Δεν προκύπτει στατικό πρόβλημα από τους πρώτους ελέγχους

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εξέφρασε την κατανόησή του για την ανησυχία των κατοίκων και ανέφερε ότι τα έως τώρα στοιχεία δεν καταδεικνύουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των οικοδομών.

Ο Νίκος Ταχιάος διευκρίνισε ότι το υλικό που εμφανίστηκε στην επιφάνεια δεν είναι τσιμέντο, αλλά ένας ειδικός πολτός που χρησιμοποιείται κατά τη διάνοιξη της σήραγγας.

«Το υλικό που αναβλύζει δεν είναι τσιμέντο», ξεκαθάρισε.

Όπως εξήγησε, ο πολτός εγχέεται στην κεφαλή του μετροπόντικα, προκειμένου να εξισορροπεί την πίεση των υπερκείμενων κατασκευών κατά την εκσκαφή. Πρόσθεσε ότι οι γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής δημιούργησαν δεδομένα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στις αρχικές μελέτες.

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που λογικά αυτή τη στιγμή δεν συνεχίζεται», ανέφερε.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι αμέσως πίσω από την κεφαλή του μετροπόντικα κατασκευάζεται η μόνιμη επένδυση της σήραγγας με ειδικούς δακτυλίους.

Στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του αναδόχου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια, ενώ έχουν εκδοθεί οι πρώτες βεβαιώσεις για τους κατοίκους που τις ζήτησαν.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο, οι αρχικοί έλεγχοι δεν έχουν εντοπίσει ένδειξη στατικού προβλήματος σε κάποια οικοδομή. Ωστόσο, θα ακολουθήσουν αναλυτικές πραγματογνωμοσύνες, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για την κατάσταση κάθε κτιρίου.

«Δεν πρέπει να μείνουμε στη θεωρία, αλλά να δούμε τα πραγματικά περιστατικά και τι ακριβώς συμβαίνει στο πεδίο», υπογράμμισε.

Ο ανάδοχος θα καλύψει το κόστος των ζημιών

Ο Νίκος Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ότι το σχετικό κόστος δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους.

«Τα πάντα θα πληρωθούν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν πλήρως και δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση σε αυτό», τόνισε.

Ο υφυπουργός επανέλαβε ότι «δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κανένα στατικό πρόβλημα» και σημείωσε ότι οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και των πραγματογνωμοσυνών.

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