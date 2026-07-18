Κοντού: Λουλούδια και σημειώματα έξω από το σπίτι που γυρίστηκε το “Η δε γυνή να φοβήται τον άντρα”

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Η αγαπημένη ηθοποιός, Μάρω Κοντού, έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Θαυμαστές άφησαν σημειώματα και λουλούδια έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία “Η δε γυνή να φοβήται τον άντρα”.

Αρκετά συγκινητικά ήταν τα χειρόγραφα μηνύματα που άφησε κόσμος επί της οδού Τριπόδων 32 στην Πλάκα, εκεί όπου στέκει ακόμα το εμβληματικό σπίτι της ταινίας.

«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας», γράφουν χαρακτηριστικά

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