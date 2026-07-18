Μεσαρά - Ρεκόρ ζέστης: Το Πετροκεφάλι στο top των 8 πιο "καυτών" περιοχών της χώρας!

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Αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες είναι επίσημα από σήμερα η χώρα, με το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού να δείχνει τα δόντια του.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα του έτους μέχρι στιγμής, καθώς ο υδράργυρος έσπασε για πρώτη φορά φέτος το «φράγμα» των 40 βαθμών Κελσίου, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό και τους πολίτες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ο υδράργυρος στην Κρήτη

Στο επίκεντρο του θερμού κύματος βρέθηκε η Κρήτη, η οποία εκπροσωπήθηκε δυναμικά στη λίστα με τις οκτώ υψηλότερες θερμοκρασίες της επικράτειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η Μεσαρά «κάηκε», με τον σταθμό στο Πετροκεφάλι να καταγράφει το εντυπωσιακό 38,4°C, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο μιας από τις πιο θερμές περιοχές του νησιού.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του κύματος ζέστης

Πρώτη φορά καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 40°C μέσα στο 2026. Η υψηλή ζέστη επηρεάζει πλέον το σύνολο της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας αφού στην Κόνιτσα το θερμόμετρο ξεπέρασε σήμερα τους 40°C.

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Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων κατά τις μεσημβρινές ώρες και πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη πυρκαγιών.

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