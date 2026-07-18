Marfin: Έρχονται νέες συλλήψεις; -Η προσομοίωση που οδήγησε στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως δραστών

Εν αναμονή της έκδοσης της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νίκος Ρήγας, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, μιλώντας στο Action 24.

Όπως είπε, η 46χρονη αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να μεταχθεί στη χώρα μας από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ υπογράμμισε ότι η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται εδώ και 16 χρόνια και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Αναμένονται και νέες συλλήψεις»

Ο Νίκος Ρήγας ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναμένονται και νέες συλλήψεις για την υπόθεση, καθώς παραμένουν δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, σημείωσε πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το περιεχόμενο της δικογραφίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί εάν οι συλλήψεις βασίστηκαν σε νέα στοιχεία ή σε υλικό που υπήρχε ήδη και εξετάστηκε εκ νέου με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουν πλέον οι Αρχές.

Τι ισχύει με τις παραγραφές

Από την πλευρά του, ο ποινικολόγος Γιάννης Γλύκας ανέφερε ότι όποιος επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής δεν αντιμετωπίζει την κατηγορία.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Marfin, επισήμανε ότι, έπειτα από 16 χρόνια, έχουν παραγραφεί αδικήματα και πλημμελήματα που δεν επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Όπως εξήγησε, ισόβια κάθειρξη προβλέπεται μόνο για την ανθρωποκτονία, ενώ αδικήματα όπως η έκρηξη, η κατοχή εκρηκτικών και άλλα έχουν παραγραφεί.

Τα δύο στοιχεία που οδήγησαν στα εντάλματα σύλληψης

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννης Γλύκας, δύο είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι Αρχές για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

Το πρώτο αφορά μία προσομοίωση, η οποία διαθέτει τέσσερις κλίμακες αξιολόγησης, από το 0 έως το 3. Όπως είπε, η ταυτοποίηση των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έφτασε στην κλίμακα 2, επισημαίνοντας ότι για το δικαστήριο αυτό ενδέχεται να μην είναι από μόνο του αρκετό, καθώς η πλήρης ταυτοποίηση αντιστοιχεί στην κλίμακα 3.

Το δεύτερο στοιχείο αφορά τα σακίδια και την ταυτοποίησή τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, το εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία επαρκούν για να στηρίξουν μία δικαστική κρίση είναι κάτι που θα κριθεί από το δικαστήριο.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Γλύκας αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι να εντοπιστούν οι ηθικοί αυτουργοί.

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