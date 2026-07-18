Γκλέτσος: «Δε θα ξαναγυρίσω στην πολιτική, μου έκανε πολύ καλό που σταμάτησα να ασχολούμαι»

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στην εκπομπή «Ζω Καλά» και ο ίδιος τόνισε πόσο καλό του έκανε το γεγονός πως σταμάτησε να ασχολείται με την πολιτική, αφού πλέον έχει ηρεμήσει.

"Κάτι που έκανα εγώ και τελικά μου βγήκε σε πολύ καλό, όπως φαίνεται, είναι ότι σταμάτησα να ασχολούμαι πλέον με την πολιτική", είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλετσος.

Και συμπλήρωσε, «Όχι, δεν θα ξαναγυρίσω. Είναι “μικρόβιο”, αλλά εγώ ολοκλήρωσα. Έδωσα, πήρα και το ευχαριστήθηκα. Αλλά τέλειωσα και τώρα αισθάνομαι ωραία γιατί ηρέμησα. Πραγματικά, είχα έναν μόνιμο ξεσηκωμό, έναν κόμπο στο στομάχι, του τύπου τι θα γίνει με αυτό, τι θα γίνει με το άλλο…».

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