Κραυγή αγωνίας από ΠΑΓΝΗ, Πανεπιστήμιο και ΙΤΕ: "Ως εδώ με την αδιαφορία στον δρόμο - καρμανιόλα"

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Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται η πανεπιστημιακή, ιατρική και ερευνητική κοινότητα του Ηρακλείου Κρήτης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό μιας 20χρονης φοιτήτριας.

Η νεαρή κοπέλα, η οποία εκπονούσε τη διπλωματική της εργασία στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην οδό που συνδέει το Π.Κ με το ΙΤΕ στην περιοχή των Βουτών και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Το τραγικό αυτό περιστατικό ξεχείλισε το ποτήρι της οργής.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και ο Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης εξαπολύουν δριμύ κατηγορώ ενάντια στη διαχρονική αδιαφορία των αρμόδιων φορέων, ξεκαθαρίζοντας πως η συγκεκριμένη οδική αρτηρία αποτελεί μόνιμη παγίδα θανάτου.

Ένας δρόμος χωρίς υποδομές για χιλιάδες πολίτες

Ο οδικός άξονας που συνδέει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες φοιτητές, εργαζόμενους, γιατρούς και ασθενείς. Παρά τον τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο, οι βασικές υποδομές οδικής ασφάλειας παραμένουν ανύπαρκτες.

Μηδενική πεζοδρόμηση: Οι πεζοί αναγκάζονται να περπατούν κυριολεκτικά στην άκρη του οδοστρώματος, εκτεθειμένοι στα διερχόμενα οχήματα.

Σκοτάδι και κακή ορατότητα: Ο ηλεκτροφωτισμός είναι ελλιπής έως ανύπαρκτος, καθιστώντας τη μετακίνηση τις βραδινές ώρες άκρως επικίνδυνη.

Απουσία σήμανσης: Δεν υπάρχουν επαρκείς διαβάσεις πεζών, ούτε σαφή μέτρα εξαναγκασμού των οδηγών για μείωση ταχύτητας.

«Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί το κακό», τονίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι συνδικαλιστικοί φορείς και ο Σύλλογος Ερευνητών του ΙΤΕ. Οι εκκλησεις των προηγούμενων ετών για παρεμβάσεις έπεφταν διαρκώς στο κενό, με αποτέλεσμα σήμερα να θρηνούμε έναν ακόμα βαρύτατο τραυματισμό.

Τελεσίγραφο για άμεσα μέτρα

Οι καθηγητές, οι ερευνητές και οι υγειονομικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να ανεχτούν άλλη κωλυσιεργία.

Απαιτούν την άμεση χρηματοδότηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου οδικής ασφάλειας που θα περιλαμβάνει:

Κατασκευή σύγχρονων και ασφαλών πεζοδρομίων που θα συνδέουν οργανικά τα τρία ιδρύματα.

Εγκατάσταση πλήρους και ισχυρού δικτύου φωτισμού κατά μήκος όλης της διαδρομής.

Δημιουργία φωτιζόμενων διαβάσεων πεζών και τοποθέτηση ειδικών σημάνσεων για τον περιορισμό της ταχύτητας των οχημάτων.

Κλιμάκωση με παράσταση διαμαρτυρίας

Η οργή μεταφέρεται πλέον στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και η ακαδημαϊκή κοινότητα διοργανώνουν μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026.

Στόχος είναι η άσκηση μέγιστης πίεσης στη δημοτική και περιφερειακή αρχή, ώστε να δεσμευτούν με σαφή χρονοδιαγράμματα για την έναρξη των έργων.

Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και η κοινότητα του Ηρακλείου διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι ο αγώνας αυτός θα φτάσει μέχρι τέλους.

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