Καζακστάν: «Πρόταση του ΟΦΗ για τον Ζορζίνιο της Καϊράτ»

Στο μετεγγραφικό προσκήνιο του ΟΦΗ φέρνουν τον Ζορζίνιο, δημοσιεύματα από το Καζακστάν. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι κυπελλούχοι Ελλάδας συγκαταλέγονται στις ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού της Καϊράτ Αλμάτι, ο οποίος συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον και από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Πρόκειται για Πορτογάλο επιθετικό που αγωνίζεται στην Καϊράτ από το 2025 και κατέγραψε 65 συμμετοχές πετυχαίνοντας 22 γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ.

Όπως αναφέρεται, «ο ηγέτης της Καϊράτ, Ζορζίνιο, ενδέχεται να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Καζακστάν, σύμφωνα με το Sports.kz, το οποίο επικαλείται το Amanvibe.kz. Σύμφωνα με την πηγή, αρκετοί σύλλογοι του εξωτερικού έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Πορτογάλο επιθετικό.

Πιο ενεργοί εμφανίζονται οι εκπρόσωποι του Αζερμπαϊτζάν, καθώς τόσο η Καραμπάχ όσο και η Τουράν Τοβούζ ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Παράλληλα, προτάσεις στον Ζορζίνιο έχουν καταθέσει και ο ΟΦΗ, καθώς και η κυπελλούχος Κύπρου, Πάφος FC.

Αυτή τη στιγμή, το μέλλον του Πορτογάλου επιθετικού παραμένει ανοιχτό, ενώ το ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Υπενθυμίζεται ότι σε 18 αγώνες της φετινής σεζόν της Πρέμιερ Λιγκ του Καζακστάν, η Καϊράτ έχει συγκεντρώσει 39 βαθμούς και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σήμερα (18 Ιουλίου), η ομάδα του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ατιράου, με την αναμέτρηση να αρχίζει στις 20:00».

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