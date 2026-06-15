Αντιστρέφοντας την καταστροφή: Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την Έκτη Εξαφάνιση

Η ιστορία της Γης έχει σημαδευτεί από πέντε μεγάλες βιολογικές καταστροφές, με πιο γνωστή την εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι βρισκόμαστε στην αυγή μιας έκτης, εξίσου απειλητικής περιόδου.Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου οι αιτίες ήταν φυσικές —όπως η πτώση αστεροειδών ή οι ηφαιστειακές εκρήξεις, ο τρέχων κατακλυσμός προκαλείται αποκλειστικά από τον άνθρωπο.

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Η καταστροφή των δασών, η κλιματική κρίση, η ρύπανση και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων έχουν εκτινάξει τον ρυθμό εξαφάνισης των ειδών έως και 1.000 φορές ταχύτερα από το φυσιολογικό.Η απώλεια της βιοποικιλότητας δεν αφορά μόνο την εξαφάνιση εμβληματικών ζώων.

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Αποτελεί άμεση απειλή για την ίδια την ανθρωπότητα, καθώς αποσταθεροποιεί τα οικοσυστήματα που μας εξασφαλίζουν τροφή, καθαρό νερό και οξυγόνο.Ωστόσο, η ίδια δύναμη που προκάλεσε την κρίση έχει και τη δύναμη να την ανατρέψει.

Σε αντίθεση με έναν αστεροειδή, εμείς έχουμε συνείδηση και επιλογή.

Η επιστήμη ξεχωρίζει τρεις βασικούς πυλώνες για τη σωτηρία του πλανήτη:

Επέκταση προστατευόμενων περιοχών

Δέσμευση για την προστασία του 30% των εδαφών και των ωκεανών της Γης έως το 2030.Αποκατάσταση της φύσης

Αναδάσωση καμένων εκτάσεων και αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

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Βιώσιμη καθημερινότητα: Δραστική μείωση της χρήσης πλαστικών, στροφή στην κυκλική οικονομία και προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων.

Ο χρόνος πιέζει, αλλά το παράθυρο ευκαιρίας παραμένει ανοιχτό. Η ανακοπή της Έκτης Εξαφάνισης δεν είναι απλώς μια πράξη αλτρουισμού προς τη φύση, αλλά η απόλυτη ασφάλιση για το δικό μας μέλλον.

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