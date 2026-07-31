“ΗΡΑΚΛΕΙΟ” ΦΗΜΗ–ΖΑΡΟΣ TENNIS OPEN: 33 ημέρες γεμάτες δυνατές αναμετρήσεις και υψηλού επιπέδου θέαμα

Τα γήπεδα του Ομίλου Αντισφαίρισης και Αθλοπαιδιών «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» φιλοξένησαν το 13ο “ΗΡΑΚΛΕΙΟ” ΦΗΜΗ–ΖΑΡΟΣ TENNIS OPEN, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τένις της Κρήτης, προσφέροντας 33 ημέρες γεμάτες δυνατές αναμετρήσεις και υψηλού επιπέδου θέαμα.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερες από 300 συμμετοχές από 21 Ομίλους και Tennis Clubs από ολόκληρη την Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή της στην τενιστική κοινότητα. Οι αθλητές και οι αθλήτριες αγωνίστηκαν σε 11 κατηγορίες μονών και διπλών, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 400 αγώνες, προσφέροντας πλούσιο αγωνιστικό θέαμα και έντονες στιγμές στους θεατές που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου

Αυτό που κάνει το τουρνουά τένις «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» ΦΗΜΗ-ΖΑΡΟΣ να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο o εντυπωσιακός αριθμός των συμμετεχόντων. Είναι η ακούραστη ομάδα των εθελοντών, που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους αθλητές, αποτυπώνει φωτογραφικά κάθε στιγμή και φροντίζει ώστε όλα να λειτουργούν άψογα. Είναι η συνεχής ενημέρωση του live score, ακόμη και τις μεταμεσονύχτιες ώρες, αλλά και τα ξεχωριστά κυριακάτικα events που δίνουν κάθε εβδομάδα μια διαφορετική γιορτινή νότα στη διοργάνωση. Πάνω απ' όλα όμως, είναι ο κόσμος. Η γεμάτη κερκίδα του Ομίλου, που για 33 συνεχόμενες ημέρες έδωσε παλμό και ζωή στους αγώνες, με το χειροκρότημα, τον ενθουσιασμό, τις αυθόρμητες αντιδράσεις και τη ζεστή της παρουσία. Και φυσικά, είναι η αφοσίωση των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τη διοργάνωση, οι οποίοι για περισσότερο από έναν μήνα ζουν καθημερινά στο γήπεδο, αφιερώνοντας αμέτρητες ώρες ώστε κάθε αθλητής και κάθε επισκέπτης να απολαύσει μια μοναδική αγωνιστική εμπειρία. Όλα αυτά μαζί είναι που έχουν καθιερώσει το «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» ΦΗΜΗ-ΖΑΡΟΣ ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό τουρνουά τένις μια πραγματική γιορτή του αθλήματος.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου με τον τελικό της κατηγορίας Masters ανδρών. Ακολούθησε η απονομή των επάθλων στους νικητές και τις νικήτριες όλων των κατηγοριών, μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα παρουσία αθλητών και φίλων του Ομίλου.

Στην τελετή λήξης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και των χορηγών της διοργάνωσης. Ανάμεσά τους ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και πρώην πρόεδρος του Ομίλου κ. Παντελής Ρυακιωτάκης, ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας κ. Νίκος Γιαλιτάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Γιάννης Τσαπάκης, καθώς και η κ. Ελένη Κουτάντου εκπροσωπώντας το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων.

Τόσο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οσο και Αντιδήμαρχοι επιβεβαίωσαν την διαχρονική συνεργασία και στήριξη του Δήμου Ηρακλείου στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ και μετέφεραν την αδιαπραγμάτευτη θέση του Δήμαρχου Αλέξη Καλοκαιρινού ότι η Ιστορία του Ομίλου θα συνδυαστεί αρμονικά με την τεράστια Αρχαιολογική σημασία του χώρου σε δημιουργική συνύπαρξη και ανάπτυξη. Δεν θα βαλουμε την Ιστορία σε αντιπαράθεση με την Αρχαιολογία η ισχυρή δήλωση και θέση του Δημαρχου.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. κ Μιχάλης Δελακης παρουσίασε μια συνοπτική περιγραφή για την πορεία των έργων που εκτελούνται αυτήν της περίοδο τόσο στο ισόπεδο Τμήμα του Τείχους οσο και στην Ανατολικη Ταφρο τοσο στις εργασίες στερέωσής της Λιθοδομής όσο και στην κατασκευή των Φρεατοπασσάλων που δημιουργούν ένα αόρατο τοίχωμα από μπετόν εσωτερικά του Τείχους.

Επίσης αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα του έργου της Μετατόπισης των Γηπέδων κατά 15 περίπου μέτρα εντός της Τάφρου, αλλά και το αίτημα του Δήμου Ηρακλείου και του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. προς το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την παραχώρηση χρήσης των γηπέδων ώστε να τερματιστεί η ιδιότυπη κατάσταση ομηρίας που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος από την δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα.

Από την πλευρά των χορηγών παρευρέθηκαν ο ιδιοκτήτης των Κρητικών Αναψυκτικών ΦΗΜΗ, κ. Βασίλης Ζηδιανάκης, και ο Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας, κ. Ανδρέας Θεοδωράκης, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξη των Κρητικών Αναψυκτικών ΦΗΜΗ και του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΡΟΣ προς τη διοργάνωση. Η πολύτιμη συμβολή τους συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη πραγματοποίηση του 13ου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» ΦΗΜΗ–ΖΑΡΟΣ TENNIS OPEN, για την οποία εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.

Το «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν, ώστε και το 13ο τουρνουά, να στεφθεί και φέτος με απόλυτη επιτυχία.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει επίσης στους χορηγούς που στήριξαν τις κυριακάτικες δράσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις της διοργάνωσης: τον κ. Κουμαντάκη, τον κ. Παρασύρη, τον Ηρακλή Τζωρμπατζάκη, την ALLIANZ και τη Θάλεια Παπαδάκη, καθώς και τα Τυροκομικά – Παραδοσιακά Προϊόντα Δημήτρη Μπλαβάκη, για την πολύτιμη συμβολή τους.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της Επιτροπής Αγώνων, που είχε την ευθύνη για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων. Την Επιτροπή αποτέλεσαν ο Δημήτρης Μπλαβάκης, Αντιπρόεδρος και Ταμίας του Ομίλου, ως Διευθυντής Αγώνων, ο Μιχάλης Βασιλάκης, Έφορος Διοικητικού και Τοιχοσφαίρισης, ως Επιδιαιτητής, και η Ιωάννα Αντωνοπούλου, μέλος της ομάδας επικοινωνίας του Ομίλου, ως Βοηθός Επιδιαιτητή.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή όλων όσοι εργάστηκαν για την επιτυχημένη πραγματοποίηση της τελετής λήξης. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Ιωάννα Αντωνοπούλου, για την εξαιρετική παρουσίαση της βραδιάς. Στον αντιπροεδρο Δημητρη Μπλαβακη για την επιμελεια της απονομης των επάθλων στους νικητές, Στον Τεχνικό Διευθυντή του Τμήματος Τένις του Ομίλου, Μανώλη Δολιανίτη, για την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκδήλωσης, καθώς και στην Ειρήνη Καραμπίνη, η οποία με τον φωτογραφικό της φακό απαθανάτισε τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει και στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, τα οποία εργάστηκαν ακούραστα για περισσότερο από έναν μήνα, εξασφαλίζοντας την άρτια προετοιμασία και διεξαγωγή του τουρνουά: τον Μιχάλη Δελάκη, Πρόεδρο του Ομίλου και της Επιτροπής, τον Μανόλη Κληρονόμο, Έφορο Τένις, τη Φρατζέσκα Μαρκάκη, υπεύθυνη της εθελοντικής ομάδας, τη Φλώρα Μπαραμπούτη, υπεύθυνη για τις κυριακάτικες εκδηλώσεις και την τελετή λήξης, καθώς και τον Γιάννη Πετράκη, Έφορο Ψηφιακών Μέσων του Ομίλου, υπεύθυνο για τις κληρώσεις, το live score και τη συνολική υποστήριξη των ψηφιακών συστημάτων της διοργάνωσης.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες εθελοντές, στους διαιτητές, στους προπονητές, στους γονείς, στους αθλητές και στις αθλήτριες, αλλά και σε όλους τους φίλους του τένις, οι οποίοι με την παρουσία, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους συνέβαλαν ώστε το 13ο «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» ΦΗΜΗ-ΖΑΡΟΣ να αποτελέσει, για ακόμη μία χρονιά, μια πραγματική γιορτή του αθλήματος.

Νικητές- νικήτριες κατηγοριών:

Masters Ανδρών

1η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

2η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

3η ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΑΚΗΣ

3η ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ-ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ

Open Ανδρών

1η ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

2η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

3η ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

3η DANIEL MAYSTON

Ανδρών 40+

1η ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

2η ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

3η ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

3η ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΤΑΚΗΣ

Ανδρών 50+

1η ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ

2η ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΟΝΙΑΚΗΣ

3η ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ

3η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

Αρχάριοι

1η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑΣ

2η ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

3η ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

3η ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΧΛΗΣ

Advanced Γυναικών

1η ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ

2η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

3η ΓΩΓΩ ΠΕΤΡΑΚΗ

3η ΜΑΡΙΛΙ ΧΑΤΖΑΚΗ

Intermediate Γυναικών

1η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

2η ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ

3η ΤΖΙΝΑ ΔΑΝΔΑΡΗ

3η GOJDA FRANCESKA

Αρχάριες

1η ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΑΚΗ

2η ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

3η ΖΩΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

3η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

Δίπλα Ανδρών

1η ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΑΚΗΣ / ΝΙΚΟΣ ΧΟΧΛΑΚΗΣ

2η ΜΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗΣ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ

3η ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

3η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ-ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ

Δίπλα Γυναικών

1η ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΑΒΡΑΔΟΥ / ΧΡΥΣΗ ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ

2η ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / ΒΑΣΙΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

3η ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ / ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ

3η ΒΑΣΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ / ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Μεικτά

1η ΒΑΣΙΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

2η ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ / ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

3η ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΑΒΡΑΔΟΥ / ΝΙΚΟΣ ΣΦΥΡΑΚΗΣ

3η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ-ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ

Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πολύτιμοι συνοδοιπόροι του τμήματος τένις είναι και οι χορηγοί: ΑΝΕΚ LINES, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., ΟΙΚΟΚΛΙΜΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ, SIALMO ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ – ΚΑΒΑΛΟΣ, NUMO HOTELS & RESORTS, ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΑ TROULIS, ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ, CRETEOTEL, ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, MY HOME OFFICE & INTERIORS, POWERPROS- ΠΟΥΛΟΡΙΝΑΚΗΣ

Το «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» ΦΗΜΗ-ΖΑΡΟΣ TENNIS OPEN συνεχίζει να αποτελεί θεσμό για το κρητικό τένις, προσελκύοντας κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες και αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των αθλητών της Κρήτης, μέσα σε ένα άρτια οργανωμένο και φιλόξενο αγωνιστικό περιβάλλον.