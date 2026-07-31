Καιρός: Τι αλλάζει μετά τις 8 Αυγούστου

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού μετεωρολογικού μοντέλου ECMWF δείχνουν ότι η θερμή εισβολή που αναμένεται στις αρχές Αυγούστου ενδέχεται να μην έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες για αισθητή αλλαγή του καιρού από το δεύτερο μισό του Σαββατοκύριακου 8-9 Αυγούστου και κυρίως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ψυχρότερες αέριες μάζες από την Ανατολική Ευρώπη ενδέχεται να κινηθούν προς την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές. Η Ιταλία φαίνεται ότι θα επηρεαστεί περισσότερο, με αυξημένες πιθανότητες για ισχυρές καταιγίδες, ενώ η μεταβολή αναμένεται να επηρεάσει και την Ελλάδα.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την Ελλάδα

Εφόσον η τάση επιβεβαιωθεί στα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα, αναμένονται: αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, αρχικά στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, ενίσχυση των βορείων ανέμων (μελτεμιών) στο Αιγαίο, πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας. Παρά τη δροσιά που ενδέχεται να φέρουν οι ενισχυμένοι άνεμοι, οι ίδιες συνθήκες μπορούν να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν αναμονή

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόγνωση αφορά χρονικό ορίζοντα περίπου δέκα ημερών και, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη των μοντέλων τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη τάση θα επιβεβαιωθεί ή θα διαφοροποιηθεί.

Προς το παρόν, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ότι οι θερμές συνθήκες του καλοκαιριού ολοκληρώνονται, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για μια σημαντική ανάσα δροσιάς γύρω στις 8-10 Αυγούστου.

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