Το Χαμόγελο του Παιδιού δίπλα στους πυρόπληκτους της Κρήτης: Σε επιφυλακή όλες οι μονάδες

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Σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θέτοντας το σύνολο των δυνάμεών του στη διάθεση των πολιτών και των Αρχών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε Ρέθυμνο και Σητεία.

Ο οργανισμός ενεργοποίησε άμεσα το επιστημονικό του προσωπικό, τις εξειδικευμένες υποδομές και τα τεχνικά του μέσα, με στόχο την προστασία των παιδιών, των οικογενειών τους και κάθε πολίτη που έχει ανάγκη.

Απέναντι στην κρίση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε το εξειδικευμένο επιστημονικό του προσωπικό και τις επιχειρησιακές του μονάδες.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση στο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι πολίτες μπορούν να καλούν δωρεάν όλο το 24ωρο στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056. Η γραμμή προσφέρει άμεση ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη και είναι διασυνδεδεμένη με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων διατίθενται:

Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων: Για τον συντονισμό των ενεργειών με τις τοπικές Αρχές.

Κινητές Ιατρικές Μονάδες: Ασθενοφόρα εξοπλισμένα για τη φροντίδα νεογνών, παιδιών και ενηλίκων.

Οχήματα Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης: Για την ασφαλή μετακίνηση ατόμων με χρόνια προβλήματα υγείας.

Οχήματα 4x4: Για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε δύσβατες ή αποκλεισμένες περιοχές.

Η τοπική κοινωνία της Κρήτης γίνεται «μια αγκαλιά», με τον οργανισμό να παραμένει στην πρώτη γραμμή για όσο διάστημα διαρκέσει η έκτακτη ανάγκη, διασφαλίζοντας ότι κανένα παιδί και καμία οικογένεια δεν θα μείνει αβοήθητη μέσα στην καταστροφή.

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