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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Η κλήρωση των προκριματικών έβγαλε δυνατά ζευγάρια

κληρωση κυπελλου
clock 13:29 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση των προκριματικών γύρων του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο θεσμός των εκπλήξεων θα ξεκινήσει στις 11 Αυγούστου με την αναμέτρηση ΑΟ Τρίκαλα - ΑΕΛ, ενώ από τους αγώνες του 2ου προκριματικού γύρου που θα διεξαχθούν στο τριήμερο 17-19 Αυγούστου, ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Ηρακλής-Βόλος, Καλαμάτα-Παναιτωλικός και Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναμετρήσεις είναι μονές, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας δεν προβλέπεται παράταση και οι ομάδες θα οδηγηθούν κατευθείαν στα πέναλτι. Οι 11ομάδες που θα προκριθούν, μαζί με ΟΦΗ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό θα συγκροτήσουν τη League Phase.

Αναλυτικά η κλήρωση του Κυπέλλου

1ος Προκριματικός Γύρος

Τρίκαλα - ΑΕΛ 

2ος Προκριματικός Γύρος

Athens Kallithea - Νικητής ζευγαριού Τρίκαλα - ΑΕΛ 

Ηρακλής - Βόλος

Ατρόμητος - Πύργος

Ζάκυνθος - Κηφισιά

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης

Ελλάς Σύρου - Μαρκό

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

Καλαμάτα - Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

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