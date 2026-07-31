Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Η κυρία Καλλιόπη περιγράφει και συγκινεί (βίντεο)

Η κυρία Καλλιόπη, 86 ετών, από τα Σαχτούρια Ρεθύμνου, έζησε από κοντά τον εφιάλτη της μεγάλης πυρκαγιάς που απείλησε το χωριό και το σπίτι της.

Με συγκίνηση μίλησε στο Νίκο Κικάκη για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, την αγωνία να μη χαθεί ο τόπος όπου πέρασε ολόκληρη τη ζωή της και οι αναμνήσεις μιας ολόκληρης οικογένειας.

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