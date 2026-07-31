Χάος στα Αστυνομικά Τμήματα: Το "κύμα" των αρνητών της νέας ταυτότητας "πολιορκεί" τα Γραφεία Διαβατηρίων

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκονται τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Γραφεία Διαβατηρίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την κρίσιμη καταληκτική ημερομηνία της 3ης Αυγούστου 2026, χιλιάδες πολίτες σχηματίζουν ατελείωτες ουρές από τα χαράματα.

Κοινός στόχος όλων, η έκδοση διαβατηρίου με τη χρήση της παλιάς, μπλε ταυτότητας.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, οι παλαιού τύπου ταυτότητες παύουν οριστικά να αποτελούν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό, ακόμη και για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει «κύμα» προσέλευσης από πολίτες που αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικό τρόπο για να μπορούν να ταξιδέψουν.





Εικόνες χάους και πολύωρη αναμονή

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Η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, και το Ηράκλειο, είναι αποπνικτική. Οι πολίτες σπεύδουν στα τμήματα από τις 4:00 και τις 5:00 το πρωί για να πιάσουν σειρά προτεραιότητας. Ο χρόνος αναμονής σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τις 5 ώρες, προκαλώντας ένταση και εκνευρισμό.





Σύμφωνα με συνδικαλιστές της Αστυνομίας, ο όγκος εργασίας έχει τριπλασιαστεί. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου I. Παπαδάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, είπε πως τον τελευταίο μήνα, καθημερινά – νωρίς το πρωί - έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο περιμένουν πάνω από 100 – 150 άτομα για αιτήσεις έκδοσης διαβατηρίων. Ο ίδιος συνέστησε ψυχραιμία επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη.

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Οι αστυνομικοί δηλώνουν ότι εργάζονται στα όρια των αντοχών τους, ενώ εκφράζουν και ανησυχίες για την ασφάλεια των τμημάτων, καθώς η κοσμοσυρροή δυσχεραίνει τους απαραίτητους ελέγχους στις εισόδους.

Το νομικό πλαίσιο και οι επόμενες προθεσμίες



Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπενθυμίζει το χρονοδιάγραμμα, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας:



• Από 4 Αυγούστου 2026: Για οποιοδήποτε ταξίδι εκτός Ελλάδας απαιτείται υποχρεωτικά είτε η νέα ψηφιακή ταυτότητα είτε έγκυρο διαβατήριο.

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• Έως 25 Σεπτεμβρίου 2027: Οι παλιές ταυτότητες θα παραμείνουν σε ισχύ αποκλειστικά και μόνο για εσωτερική χρήση (π.χ. συναλλαγές με το δημόσιο, τράπεζες) εντός της ελληνικής επικράτειας. Μετά την ημερομηνία αυτή, ακυρώνονται οριστικά για κάθε χρήση.

Παράλληλα, οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η έκδοση διαβατηρίου με την παλιά ταυτότητα προσφέρει απλώς μια προσωρινή λύση για τα ταξίδια.



Το διαβατήριο έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, ενώ για την επόμενη ανανέωσή του ή για οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη μετά τον Σεπτέμβριο του 2027, η έκδοση νέας ταυτότητας θα είναι πλέον αναπόφευκτη.

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