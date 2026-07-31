Ποιες μολυσματικές ασθένειες εξαπλώνονται από τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη

Η καθαυτή ακραία ζέστη δεν μολύνει τους ανθρώπους. Αλλάζει τις συνθήκες γύρω τους: τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται ταχύτερα από ανεπαρκή έλεγχο της θερμοκρασίας των τροφίμων, τα κουνούπια παραμένουν ενεργά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα παράκτια ύδατα γίνονται πιο ευνοϊκά για ορισμένα μικρόβια και οι ηπιότερες εποχές επεκτείνουν τη δραστηριότητα των τσιμπουριών.

Αυτά προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), το οποίο αναφέρει ότι τα μεγαλύτερα, θερμότερα ευρωπαϊκά καλοκαίρια αυξάνουν τον κίνδυνο αρκετών λοιμώξεων, που είναι ευαίσθητες στο κλίμα. Η τελευταία του προειδοποίηση επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς που απαιτούν στενότερη επιτήρηση και ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ χωρών και τομέων.

Για τι προειδοποίησε το ECDC;

Το ECDC τόνισε ότι η ανησυχία δεν αφορά ένα μεμονωμένο κύμα καύσωνα. Οι επίμονα υψηλότερες θερμοκρασίες σε μεγαλύτερες περιόδους δημιουργούν επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες για την εξάπλωση παθογόνων και εντόμων, που μεταφέρουν ασθένειες.

Το ECDC επεκτείνει την παρακολούθηση και προτρέπει για μια δράση με τίτλο «Μία Υγεία», η οποία συνδέει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Αυτό έχει σημασία επειδή τα ενδιαιτήματα κουνουπιών, η ασφάλεια των τροφίμων, η άγρια ζωή, η κτηνοτροφία και οι συνθήκες των παράκτιων υδάτων διασχίζουν τα σύνορα των χωρών με τη στενή έννοια του όρου, ενώ ενδέχεται να εμφανιστούν επιδημίες σε μέρη που προηγουμένως αντιμετώπιζαν μικρό κίνδυνο.

Ποιες μολυσματικές ασθένειες είναι πιο πιθανές εξαιτίας της αυξημένης θερμοκρασίας στην Ευρώπη

1. Τροφιμογενείς λοιμώξεις

Η θερμότητα επιτρέπει στα βακτήρια να πολλαπλασιάζονται γρήγορα, όταν τα τρόφιμα μένουν εκτός ψυγείου ή αποτυγχάνει η ψυχρή αλυσίδα στο ταξίδι των τροφών. Η σαλμονέλα, το καμπυλοβακτήριο και άλλα τροφιμογενή παθογόνα μπορούν να μολύνουν τα τρόφιμα χωρίς να αλλάξουν αισθητά την οσμή, τη γεύση ή την εμφάνισή τους.

Σε ζεστό καιρό τα ευπαθή τρόφιμα πρέπει να ψύχονται αμέσως, τα ωμά και τα μαγειρεμένα τρόφιμα να διατηρούνται χωριστά και το κρέας να μαγειρεύεται καλά. Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει επίσης να πλένονται καλά πριν από την κατανάλωση.

2. Ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια

Οι πιο θερμές και υγρές εποχές βοηθούν τα χωροκατακτητικά κουνούπια να επιβιώσουν και να εγκατασταθούν σε νέες περιοχές. Αυτό αυξάνει την ανησυχία για τον δάγκειο πυρετό, τον ιό chikungunya και τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η μετάδοση του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη συνήθως κορυφώνεται μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Ο Π.Ο.Υ. ανέφερε κρούσματα που ξεκίνησαν τοπικά σε αρκετές χώρες τον Ιούλιο του 2026, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας.

3. Ασθένειες που μεταδίδονται από τσιμπούρια

Τα τσιμπούρια είναι ήδη ευρέως διαδεδομένα σε όλη την Ευρώπη. Οι θερμότερες περίοδοι κάθε άνοιξη και τα ηπιότερα φθινόπωρα επιμηκύνουν τους μήνες του έτους κατά τους οποίους παραμένουν ενεργά τα τσιμπούρια, αυξάνοντας την έκθεση σε λοιμώξεις όπως η νόσος του Lyme και η εγκεφαλίτιδα που μεταδίδονται από ορισμένα τέτοια είδη.

Τα άτομα που εισέρχονται σε δασώδεις, θαμνώδεις ή με χόρτα περιοχές θα πρέπει να καλύπτουν το δέρμα τους, να χρησιμοποιούν κατάλληλο απωθητικό και να ελέγχουν προσεκτικά το σώμα τους στη συνέχεια. Ο εμβολιασμός κατά της εγκεφαλίτιδας που μεταδίδεται από τσιμπούρια μπορεί να συνιστάται σε ορισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου.

4. Vibriosis

Τα βακτήρια Vibrio ευδοκιμούν σε ζεστά παράκτια νερά, ιδιαίτερα στα σημεία όπου αναμειγνύεται γλυκό και αλμυρό νερό, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Βαλτικής Θάλασσας και των εκβολών ποταμών. Η μόλυνση μπορεί να συμβεί όταν μολυσμένο νερό εισέλθει σε ανοιχτή πληγή ή όταν καταναλώνονται ωμά ή μη καλά μαγειρεμένα οστρακοειδή.

Το ECDC έχει αναπτύξει έναν διαδραστικό χάρτη πρόβλεψης, που χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία της θάλασσας και την περιεκτικότητα των νερών σε αλάτι, για να εντοπίσει παράκτιες περιοχές, όπου οι συνθήκες μπορεί να ευνοούν την ανάπτυξη δονακίων.

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Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα

Τα πρακτικά βήματα εξαρτώνται από την οδό μόλυνσης:

Διατηρήστε το φαγητό κρύο, μειώστε τον χρόνο που παραμένει σε θερμοκρασία δωματίου και καθαρίστε προσεκτικά τα χέρια και τις επιφάνειες της κουζίνας

Αποτρέψτε τα τσιμπήματα κουνουπιών με απωθητικό, καλύπτοντας ρούχα, σήτες ή δίχτυα, και απομακρύνετε το στάσιμο νερό από δοχεία κοντά στο σπίτι

Μετά από υπαίθριες δραστηριότητες, ελέγξτε για τσιμπούρια και αφαιρέστε τα αμέσως

Αποφύγετε το κολύμπι σε ζεστό υφάλμυρο νερό με ανοιχτές τομές, πρόσφατα τρυπήματα ή πληγές που έχουν επουλωθεί και μαγειρέψτε καλά τα θαλασσινά

Ζητήστε ιατρική συμβουλή για:

υψηλό πυρετό

σοβαρή διάρροια

σύγχυση

δυσκολία στην αναπνοή

εξάπλωση λοίμωξης στο δέρμα

νευρολογικά συμπτώματα μετά από τσίμπημα κουνουπιού ή τσιμπουριού

Συχνές Ερωτήσεις

Περιορίζονται αυτοί οι κίνδυνοι μολυσματικών ασθενειών μόνο στη νότια Ευρώπη;

Όχι. Οι μολύνσεις που μεταδίδονται από κουνούπια είναι εμφανείς στις θερμότερες νότιες περιοχές, αλλά ο κίνδυνος Vibrio μπορεί να αυξηθεί γύρω από τα βόρεια παράκτια ύδατα, ενώ τα τσιμπούρια είναι ευρέως διαδεδομένα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Σημαίνει ένα κύμα καύσωνα ότι το νερό της βρύσης δεν είναι ασφαλές;

Συνήθως όχι. Η προειδοποίηση του ECDC αφορά κυρίως τον χειρισμό τροφίμων, τα έντομα που μεταφέρουν ασθένειες και τα παράκτια νερά. Ακολουθήστε τις τοπικές συμβουλές για το πόσιμο νερό, ιδιαίτερα μετά από πλημμύρες, διακοπές στην παροχή ή μόλυνση.

Συμπέρασμα

Το μήνυμα του ECDC δεν είναι ότι κάθε κύμα καύσωνα θα προκαλέσει έξαρση. Είναι ότι η παρατεταμένη ζέστη αναδιαμορφώνει τις περιβαλλοντικές συνθήκες που καθορίζουν πού και πότε μπορούν να εξαπλωθούν οι μολύνσεις.

Η ασφάλεια των τροφίμων, η πρόληψη των τσιμπημάτων, η ευαισθητοποίηση για τα παράκτια ύδατα και η συντονισμένη επιτήρηση καθίστανται απαραίτητα μέρη της αντίδρασης της Ευρώπης στα θερμότερα καλοκαίρια.