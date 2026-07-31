Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ - Κρίσιμη η μάχη στα μέτωπα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς αργά το βράδυ της Πέμπτης συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο.

Η σύλληψη, σύμφωνα με την "Καθημερινή" βασίστηκε στα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εκτιμούν ότι, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, προκλήθηκε έντονη ταλάντωση αγωγών ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που αποτέλεσαν την εστία της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Την ίδια ώρα, στο πεδίο της μάχης οι πυροσβεστικές δυνάμεις πέρασαν ακόμη μία εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, δίνοντας συνεχή αγώνα απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Η φάση των διασώσεων πολιτών έχει πλέον ολοκληρωθεί και το επιχειρησιακό βάρος έχει μεταφερθεί αποκλειστικά στην κατάσβεση των ενεργών μετώπων.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Πρέβελης, όπου οι φλόγες πέρασαν μέσα από εκτάσεις με φοινικόδεντρα, αλλά και στην Αγία Παρασκευή, όπου οι ισχυρότατοι άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr από το πεδίο, η ένταση των ριπών είναι τέτοια ώστε έχουν σημειωθεί ακόμη και ζημιές σε πυροσβεστικά οχήματα, με καθρέφτες να σπάζουν από τη δύναμη του ανέμου .

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου προκαλούν διαρκείς αναζωπυρώσεις, αναγκάζοντας τις επίγειες δυνάμεις να επανασχεδιάζουν συνεχώς τις επιχειρήσεις τους.Η σημερινή ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

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(Η φωτιά στο Κουραταλιώτικο Φαράγγι που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης)

Η φωτιά έχει ήδη αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή, με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, έκταση που υπολογίζεται περίπου στις 45.000 στρέμματα ενώ η τραγωδία σημαδεύτηκε και από την απώλεια δύο πυροσβεστών, που έδωσαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να προστατεύσουν ανθρώπους και περιουσίες.

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