Κρήτη: Η πρόταση - "σανίδα σωτηρίας" του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους

Σε ένα απέραντο, ασυντόνιστο εργοτάξιο έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα η Κρήτη, με τους οδηγούς να δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές τους τόσο στον «πληγωμένο» ΒΟΑΚ όσο και μέσα στις πόλεις.

Από τις μεγάλες εργασίες του εθνικού δικτύου μέχρι τα διάσπαρτα σκαμμένα προγράμματα οπτικών ινών, του ΔΕΔΔΗΕ και των τοπικών ΔΕΥΑ στα αστικά κέντρα, η έλλειψη κεντρικού συντονισμού προκαλεί κυκλοφοριακό έμφραγμα, καθυστερήσεις και τεράστια όχληση σε πολίτες και επισκέπτες.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ παρεμβαίνει δυναμικά, καταθέτοντας μια ριζοσπαστική αλλά απόλυτα εφαρμόσιμη πρόταση προς την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση: Τη δημιουργία μιας Ανοικτής Ψηφιακής Πλατφόρμας - Γεωπύλης. Στόχος είναι η live χαρτογράφηση, ο συντονισμός των φορέων και η άμεση ενημέρωση των πολιτών, ώστε το νησί να περάσει επιτέλους στην εποχή των «έξυπνων» μετακινήσεων.

Η επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) απευθύνεται σε εσάς προκειμένου να θέσει υπόψη σας ότι η εκτέλεση μεγάλου αριθμού διαφορετικών έργων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στις Πόλεις επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και όχληση σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας.

Παρατηρείται ότι τα τελευταία χρόνια εκτελούνται ταυτόχρονα πλήθος έργων τόσο στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, όσο και εντός των αστικών περιοχών της Κρήτης. Ειδικότερα, κατά την παρούσα περίοδο υλοποιούνται εργασίες σε πολλαπλά σημεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, οι οποίες περιλαμβάνουν εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στενώσεις οδοστρώματος, περιορισμούς κυκλοφορίας και κατά τόπους διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, έργα εκτελούνται σε σημαντικό τμήμα του επαρχιακού δικτύου, μεταβάλλοντας προσωρινά τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του δικτύου.

Στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης και ειδικότερα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σητεία και άλλες αστικές περιοχές, εκτελούνται ταυτόχρονα έργα από παρόχους οπτικών ινών, τον ΔΕΔΔΗΕ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τους Δήμους, καθώς και από αναδόχους δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.

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Σημειώνεται ότι έως και σήμερα δεν υφίσταται κανένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, δημόσια υπηρεσία ή φορέας που να έχει και αντίστοιχα να παρέχει προς το κοινό μία ολοκληρωμένη εικόνα για το πού ακριβώς εκτελούνται έργα, ποια είναι η διάρκειά τους, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ποια είναι η αναμενόμενη επίδρασή τους στη λειτουργία του δικτύου μεταφορών (κυκλοφοριακές επιπτώσεις, όχληση, περιορισμοί, καθυστερήσεις στο δίκτυο κ.α.).

Δυστυχώς οι σχετικές πληροφορίες είναι αποσπασματικές και διάσπαρτες σε ιστοσελίδες φορέων, ανακοινώσεις, δελτία τύπου ή τοπικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχει ένας ενιαίος και αξιόπιστος μηχανισμός συγκέντρωσης και διάθεσής τους.

Ως αποτέλεσμα, πολίτες, επαγγελματίες οδηγοί, μεταφορείς, υπηρεσίες διανομών, επιχειρήσεις και επισκέπτες αδυνατούν να γνωρίζουν εγκαίρως τις συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο μεταφορών και να προγραμματίζουν αποτελεσματικά τις μετακινήσεις τους.

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε την ανάπτυξη σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ή και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, με δεδομένο ότι και οι δυο αυτοί φορείς διαθέτουν υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριών, μιας ενιαίας δημόσιας ψηφιακής γεωπύλης γεωχωρικών δεδομένων για την καταγραφή και προβολή ΟΛΩΝ των έργων που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου.

Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα πρέπει να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από τους αρμόδιους φορείς ή τους αναδόχους, ή τις επιβλέπουσες υπηρεσίες και κάθε εμπλεκόμενο στην υλοποίηση των έργων, ενώ για κάθε έργο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να καταχωρούνται τα εξής:





• Η ακριβής γεωγραφική θέση του έργου,

• Ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών,

• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται (εκτροπές ή περιορισμοί κυκλοφορίας κ.α.)

με εκτίμηση επίπτωσης (π.χ. μέση εκτίμηση καθυστέρησης διέλευσης κ.α.),

• Η τρέχουσα κατάσταση και πρόοδος του έργου,

• Τα στοιχεία επικοινωνίας του αναδόχου και της επιβλέπουσας αρχής.





Τέλος η πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους πολίτες, επαγγελματίες και φορείς, συμβάλλοντας στη διαφάνεια, στη βελτίωση της πληροφόρησης, στη μείωση των καθυστερήσεων και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος μεταφορών.

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