Τρένο στην Κρήτη: Όλο το παρασκήνιο πίσω από το "ναι μεν, αλλά" της κυβέρνησης για το μεγάλο έργο

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη της Παγκρήτιας Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη.

Το κυβερνητικό στέλεχος απέφυγε να δεσμευτεί σε οτιδήποτε σε σχέση με το παγκρήτιο αίτημα που αφορά στη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί, που όπως παραδέχτηκε ωστόσο είναι αναγκαίο και οραματικό έργο.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντογιώργη κρίσιμη παράμετρος του αιτήματος είναι η οικονομική διάσταση του έργου που θα πρέπει να τεκμηριωθεί μέσα από μελέτες που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό συμφώνησε να γίνει μια δεύτερη συνάντηση για την οποία δεν θέλησε να δεσμευτεί χρονικά αλλά περιορίστηκε να αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνει σύντομα.

Το βασικό αίτημα που τέθηκε από τα μέλη της Παγκρήτιας Επιτροπής ήταν ότι το έργο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, θα πρέπει να ενταχθεί στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Μεταφορών για να ανοίξει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση του.

Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι Χερσονήσου, Ηρακλείου, Μινώα και Σητείας υπογράμμισαν τον κοινωνικό χαρακτήρα του έργου, σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει τόσο σημαντικές υποδομές να μπαίνουν στη λογική του κόστους - οφέλους διότι η κοινωνική προσφορά του είναι ανυπολόγιστη.

Μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ζ.Δοξαστάκης μόνο από το Δήμο Χερσονήσου το κράτος θα εισπράξει ζεστό χρήμα 40 εκ ευρώ από ένα τέλος το οποίο θα πρέπει να έχει και μια ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα τέθηκε και η κρίσιμη διάσταση που αφορά στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου το οποίο κατασκευάζεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 35 χιλιομέτρων από την πόλη του Ηρακλείου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη και απολύτως αναγκαία την κατασκευή σύγχρονων και αξιόπιστων συστημάτων δημόσιων μεταφορών για τη σύνδεσή του με τους βασικούς αστικούς και τουριστικούς πόλους του νησιού.

Ακόμα υπογραμμίστηκε ότι παρά τη σημαντική οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, το νησί στερείται μέχρι σήμερα ενός ολοκληρωμένου συστήματος μαζικών μεταφορών υψηλής χωρητικότητας, το οποίο να συνδέει τους βασικούς αστικούς πόλους του βόρειου άξονα της Κρήτης και τις κύριες πύλες εισόδου και εξόδου του νησιού, δηλαδή τα λιμάνια και τα αεροδρόμια και αυτό είναι ένα έλλειμα που είναι αδιανόητο να διαιωνιστεί.

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