Νέα εμπλοκή στη δημοπράτηση του Φράγματος Πλατύ. Του Νίκου Αντωνακάκη*

Νέο πρόβλημα τώρα στις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις λόγω Κτηματολογίου….Πότε θα ξεδιψάσουν η Μεσαρά και το Νότιο Ρέθυμνο που καίγεται;





Η κατασκευή του φράγματος του Ποταμού Πλατύ στην Π.Ε. Ρεθύμνου είναι ένα εμβληματικό έργο, που αναμένεται να ξεδιψάσει τη Μεσαρά και το Νότιο Ρέθυμνο που καίγεται, και να ενισχύσει τον ταμιευτήρα της Φανερωμένης.

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις αλλά και επαφές του, είχε ζητήσει από τους συναρμόδιους Υπουργούς να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα και να εξασφαλιστούν άμεσα οι πιστώσεις για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια οι διαδικασίες ανάθεσης της κατασκευής του έργου.

Πρόκειται για το έργο που ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει από το Ρέθυμνο την 12-12-2024 και την επόμενη μέρα μπήκε ο γνωστός κόφτης από το Υπουργείο Οικονομικών στη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων (ύψους 15 εκ. ευρώ), μέχρι 31-12-2025.

Το θέμα αυτό, το οποίο αποτελούσε το εμπόδιο στη διαδικασία ανάθεσης του έργου, είχε επισημανθεί και στην Ημερίδα που είχαμε συνδιοργανώσει με τον ΤΟΕΒ Τυμπακίου στην περιοχή από τον Ιούνιο 2025.

Στη συνέχεια, μετά από τις πιέσεις που ασκήθηκαν, την 29-01-2026 δημοσιεύθηκε η Συλλογική Απόφαση Έργου για τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων (εγκρίθηκε η πίστωση). Τότε, όλοι βιάστηκαν να πανηγυρίσουν ότι το έργο επρόκειτο να δημοπρατηθεί εντός του α΄εξαμήνου του 2026. Αλλά πέρασε το α’ εξάμηνο του 2026 και από ό, τι φαίνεται, όχι απλά δεν πρόκειται να δημοπρατηθεί σύντομα, αλλά νέα προβλήματα προέκυψαν με τις απαλλοτριώσεις του έργου.

Συγκεκριμένα, η μελέτη κτηματογράφησης στην οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση των απαλλοτριούμενων εκτάσεων, είχε βασιστεί σε στοιχεία που υπήρχαν κατά το έτος 2023 (τότε δεν υπήρχε Κτηματολόγιο στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο ούτε και πιστώσεις). Σήμερα, (που υπάρχουν πιστώσεις) υπάρχει και Κτηματολόγιο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Το αποτέλεσμα; Από τις 8 αποφάσεις κήρυξης απαλλοτριώσεων, έχουν εκδοθεί μόνο οι 4, βασισμένες σε στοιχεία του 2023 (χωρίς κτηματολόγιο). Οι άλλες 4 ζητήθηκε να λάβουν υπόψη τα σημερινά στοιχεία (με κτηματολόγιο). Με νέους ΚΑΕΚ. Και επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ο κίνδυνος να ανακληθούν και οι πρώτες 4 που έχουν ήδη εκδοθεί, ώστε να βασίζονται στο ισχύον Κτηματολόγιο. Δεν είναι παράλογο. Αλλά θα καθυστερήσει κι άλλο. Ποιος έχει την ευθύνη που δεν ολοκληρώθηκαν οι απαλλοτριώσεις με το προηγούμενο καθεστώς ;

Δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις που ενοχλούν. Είναι κυρίως η έλλειψη αξιοπιστίας, η ανασφάλεια, το κενό εμπιστοσύνης που έχει προκληθεί στους συμπολίτες μας. Μόλις λύνεται το ένα πρόβλημα δημιουργείται νέο. Λερναία Ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι, γεννιούνται 4. Και αύριο πάλι, ποιος ξέρει τι άλλο μας περιμένει. Και η Μεσαρά αλλά και το Νότιο Ρέθυμνο που καίγεται, στο μεταξύ σβήνει από τη δίψα.

Και μία ερώτηση στο τέλος της ανάγνωσης : Ποιος κερδίζει τελικά από αυτή την αβεβαιότητα και παλινδρόμηση στη δημοπράτηση του Φράγματος Πλατύ; Υπάρχει κάποιος που πολεμά αυτό το έργο, εντέλει;

Μετά από όλα αυτά, καλούμε και πάλι τον Πρωθυπουργό να επιληφθεί, γιατί τελικά, μόνο αυτός μπορεί να βάλει τάξη στο απόλυτο χάος που έχει δημιουργηθεί.

*Ο Νίκος Αντωνακάκης είναι στέλεχος της ΝΔ

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