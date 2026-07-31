Τραγωδία στη Θέουτα: Στους 57 οι νεκροί από το μεταναστευτικό κύμα-σοκ στην Ισπανία!

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Πενήντα επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου της ισπανικής κυβέρνησης στον θύλακα. Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου.

Ορισμένοι άνθρωποι πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη του συνοριακού φράχτη.

Σύμφωνα με το Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλομπ, δακρυγόνα και νερό υπό πίεση. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων καταγράφηκαν καταστροφές οχημάτων και ένα καμένο λεωφορείο.

Στην ισπανική πλευρά, οχήματα των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων αναπτύχθηκαν κατά μήκος των συνόρων, ενώ δεκάδες επίδοξοι μετανάστες παρέμεναν σε λόφο, αδυνατώντας να περάσουν στη Θέουτα.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι επέστρεψαν στο Μαρόκο, είτε από τα μεθοριακά φυλάκια είτε από τρύπες στον φράκτη. Κάποιοι δήλωσαν ότι δεν είχαν βρει φαγητό ή κατάλυμα στη Θέουτα

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε τη Θέουτα και χαρακτήρισε τη μαζική είσοδο μεταναστών «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού όσων πέρασαν παράνομα στον θύλακα.

Η ένωση αστυνομικών της Ισπανίας AUGC υποστήριξε ότι υπήρχαν ελάχιστοι αστυνομικοί στον φράκτη, γεγονός που δυσκόλεψε την αντιμετώπιση της εισβολής.

Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες ανέφερε ότι πιθανός παράγοντας της μαζικής εισροής ήταν απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η άμεση απόρριψη εισόδου σε μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια.

Στη μαροκινή πλευρά, χιλιάδες επίδοξοι μετανάστες συγκεντρώθηκαν στην πόλη Φντιντέκ, παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσα σε όσους προσπάθησαν να περάσουν υπήρχαν γυναίκες και παιδιά, τόσο από το Μαρόκο όσο και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

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