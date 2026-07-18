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ΚΡΗΤΗ

Καλλιθέα Πεδιάδος (ΒΙΠΕΗ): Με λαμπρότητα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία

ΠΡΟΦΗΤΗς ΗΛΙΑς
clock 17:49 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τη συμμετοχή πλήθους πιστών αναμένεται να πανηγυρίσει και φέτος ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία στην Καλλιθέα Πεδιάδος, στην ευρύτερη περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη θρησκευτική εορτή του καλοκαιριού βρίσκονται ήδη στην τελική τους ευθεία, με την τοπική ενορία και τους φορείς της περιοχής να προσκαλούν το κοινό στις καθιερωμένες λατρευτικές εκδηλώσεις.

Το Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Παραμονή της Εορτής, την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, με την τέλεση του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού, και της Ιεράς Παράκλησης.

Την Ημέρα της Εορτής, την Δευτέρα 20 Ιουλίου, το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των άρτων.

Εκατοντάδες πιστοί από το Ηράκλειο και τις γύρω περιοχές αναμένεται να συρρεύσουν για να προσκυνήσουν την εικόνα του Θεσβίτου Προφήτη και να ανάψουν ένα κερί στη χάρη του.

Το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στην Καλλιθέα αποτελεί διαχρονικά ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, καθώς δίνει την ευκαιρία για αντάμωμα, διατήρηση των εθίμων και ενίσχυση των δεσμών της κοινότητας.

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