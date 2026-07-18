Άρσεναλ: Την Κυριακή στο Λονδίνο ο Τζόλης για τις υπογραφές

Η Αρσεναλ παραχώρησε τον Λεάντρο Τροσάρ στην Μπεσίκτας αντί 22 εκατ. ευρώ και θα πάρει οριστικά τον Χρήστο Τζόλη στη θέση του, όπως σχετικά υποστηρίζει το «Sky Sports».

Στο ρεπορτάζ μάλιστα υποστηρίζει πως ο αθλητικός διευθυντής των «κανονιέρηδων», Αντρέα Μπέρτα, συμφώνησε με τον ατζέντη του διεθνή εξτρέμ σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες απόδοχές στα τρία εκατ. ευρώ!

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας συμφώνησε με την Μπριζ στα 40 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του Ελληνα εξτρέμ. Με τα χρήματα αυτά ο Τζόλης θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Κλαμπ Μπριζ, ξεπερνώντας τον Ντε Κετελάρε, ο οποίος είχε πωληθεί στη Μίλαν το καλοκαίρι του 2022 αντί 37 εκατ. ευρώ και η ακριβότερη μεταγραφή Ελληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Ο 24χρονος άσος, που έχει πολλές προτάσεις από Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, ήταν εντυπωσιακός την περασμένη σεζόν, την καλύτερη μέχρι τώρα στην καριέρα του, με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 ματς με την Μπριζ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Είχε πολλές προτάσεις, αλλά ήθελε να φορέσει μόνο τη φανέλα της Αρσεναλ και να επιστρέψει στην Premier League, όπου είχε αγωνιστεί με τη Νόριτς.

Την Κυριακή (19/7) αναμένεται στο Λονδίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να κάνει τ' όνειρο του πραγματικότητα.

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