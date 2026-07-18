Μπάσκετ: Με Ολυμπιακό, Φενέρ, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα φέτος το διεθνές τουρνουά στα “Δυο Αοράκια”

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί και φέτος ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, στο πλαίσιο του καθιερωμένου International Basketball Tournament Crete, στο οποίο θα λάβουν μέρος η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στις 4 Σεπτεμβρίου, στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα του τουρνουά:
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
18:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας
21:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
18:00 Μικρός τελικός
20:30 Μεγάλος τελικός
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