Μπάσκετ: Με Ολυμπιακό, Φενέρ, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα φέτος το διεθνές τουρνουά στα “Δυο Αοράκια”

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί και φέτος ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, στο πλαίσιο του καθιερωμένου International Basketball Tournament Crete, στο οποίο θα λάβουν μέρος η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στις 4 Σεπτεμβρίου, στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του τουρνουά:



Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας



21:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00 Μικρός τελικός



20:30 Μεγάλος τελικός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία - Αγγλία απόψε για την τρίτη θέση

ΑΕΚ: Φιλική νίκη με ανατροπή επί της Γκρόνιγκεν με δέκα παίκτες (βίντεο)