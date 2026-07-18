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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Με Ολυμπιακό, Φενέρ, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα φέτος το διεθνές τουρνουά στα “Δυο Αοράκια”

τουρνουα ηρακλειου
clock 18:08 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Ηράκλειο θα βρεθεί και φέτος ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, στο πλαίσιο του καθιερωμένου International Basketball Tournament Crete, στο οποίο θα λάβουν μέρος η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στις 4 Σεπτεμβρίου, στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του τουρνουά:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00 Μικρός τελικός

20:30 Μεγάλος τελικός

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Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας Ηρακλειο
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