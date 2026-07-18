Πένθος στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο για την απώλεια του Γιώργου Γκαβόπουλου

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Πιο φτωχό έγινε το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών, ο Γιώργος Γκαβόπουλος, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο.

Ο εκλιπών είχε συνδέσει το όνομά του με τον Αλμυρό, προσφέροντας για πολλά χρόνια ως παράγοντας, ενώ πρόσφατα είχε εκλεγεί και στη διοίκηση της ΕΠΣΗ, συνεχίζοντας να στηρίζει ενεργά το τοπικό ποδόσφαιρο.

Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο καλοσυνάτο, με ήθος και αγάπη για αυτό που έκανε, πάντα πρόθυμο να βοηθήσει.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του, στους φίλους και σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα του Ηρακλείου.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή στις 18:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Κοιμητήριο Γαζίου.

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Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ, Νίκος Τζώρτζογλου, αποχαιρέτησε τον εκλιπόντα, γράφοντας:

«Καλό ταξίδι, Γιώργη…

Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια αδυνατούν να εκφράσουν τον πόνο και τη θλίψη.

Σήμερα η οικογένεια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου έγινε φτωχότερη. Ο αγαπημένος μας φίλος και συνάδελφος Γιώργης Γκαβόπουλος έφυγε ξαφνικά για το μεγάλο ταξίδι, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Γιώργης ήταν ένας άνθρωπος με ήθος, αξιοπρέπεια, καλοσύνη και ανιδιοτελή προσφορά. Ένας άψογος οικογενειάρχης, ένας ειλικρινής φίλος, ένας συνεργάτης που πάντα στεκόταν δίπλα μας με αγάπη και διάθεση να προσφέρει.

Η μοίρα στάθηκε απάνθρωπα άδικη, στερώντας από την οικογένειά του έναν αγαπημένο σύζυγο και πατέρα, από τα παιδιά του το πιο πολύτιμο στήριγμά τους και από όλους εμάς έναν πραγματικό φίλο.

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα αγαπημένα του παιδιά και σε όλους τους οικείους του. Εύχομαι ο Θεός να τους χαρίζει δύναμη και κουράγιο στις τόσο δύσκολες στιγμές που βιώνουν.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας Γιώργη…

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία σου η μνήμη».

Σε ανακοίνωση η ΕΠΣΗ αναφέρει: «Γιώργο μας, καλέ μας φίλε, συνεργάτη και αδερφέ μας, ο αποχαιρετισμός είναι βαρύς. Πάλεψες σαν λιοντάρι και θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη»

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