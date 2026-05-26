Ηράκλειο: Ξυπνούν την 3χρονη από την καταστολή - Τα νεότερα για την μικρή μαχήτρια

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να ξεκινήσουν σήμερα τη διαδικασία αφύπνισής του.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη αλλά και ενθαρρυντική, καθώς οι θεράποντες ιατροί διαπιστώνουν σταδιακή σταθεροποίηση των ζωτικών λειτουργιών του παιδιού, το οποίο είχε μεταφερθεί από τα Χανιά με σοβαρά τραύματα και είχε εισαχθεί άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η διαδικασία αφύπνισης θα γίνει με εξαιρετική προσοχή και σταδιακά, ώστε να εκτιμηθεί η νευρολογική εικόνα του παιδιού και η ανταπόκρισή του, ενώ οι γιατροί παραμένουν συγκρατημένοι μέχρι την πλήρη αξιολόγηση των αντιδράσεων.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης, με τη μητέρα του παιδιού να έχει ήδη συλληφθεί και να οδηγείται στη Δικαιοσύνη, όπως άλλωστε και ο σύντροφός της ο οποίος παρουσιάζεται ως ο πατέρας της μικρής ενώ οι αρχές αναζητούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται ή να γνωρίζουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Παράλληλα, η δικογραφία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία που εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί υπέστη τα σοβαρά τραύματα που οδήγησαν στη διακομιδή του στη ΜΕΘ.

