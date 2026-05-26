Αυτό είναι το τροχόσπιτο που μετατρέπεται σε διώροφο σπίτι! (βίντεο)

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να εντυπωσιάζει με λύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν περισσότερο με σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο νέας γενιάς, το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε διώροφο κινητό σπίτι μέσα σε λίγα λεπτά.

Το μοντέλο Shuxinge Series FX RV S800 κατασκευάζεται από τον κινεζικό όμιλο Feixiang. Η βάση του είναι το βιομηχανικό πλαίσιο Iveco Eurocargo, το οποίο έχει προσαρμοστεί σε μια πιο συμπαγή κατασκευή μήκους περίπου έξι μέτρων, ώστε να μπορεί να κινείται στον δρόμο σαν ένα συμβατικό αυτοκινούμενο.





Η μεγάλη διαφορά αποκαλύπτεται μόλις το όχημα σταθμεύσει. Μέσω πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος, τέσσερα υδραυλικά στηρίγματα σταθεροποιούν το όχημα στο έδαφος και στη συνέχεια ολόκληρη η κατασκευή αρχίζει να ανασηκώνεται. Το αμάξωμα υψώνεται περίπου κατά ενάμιση μέτρο, ξεπερνώντας συνολικά τα πέντε μέτρα ύψους όταν το σύστημα έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του.

Παράλληλα, το εσωτερικό επεκτείνεται σημαντικά, με τον διαθέσιμο χώρο να διπλασιάζεται. Από περίπου 18 τετραγωνικά μέτρα, το FX RV S800 προσφέρει περισσότερα από 36 τετραγωνικά μέτρα λειτουργικής επιφάνειας, μετατρέποντας ουσιαστικά το όχημα σε μια διώροφη κατοικία.





Στο εσωτερικό του, ο χώρος θυμίζει περισσότερο μικρό διαμέρισμα παρά παραδοσιακό τροχόσπιτο. Περιλαμβάνει καθιστικό με τέσσερις πολυθρόνες, σύστημα καραόκε ενσωματωμένο κάτω από τα καθίσματα και κουζίνα που αναπτύσσεται πλευρικά, εξοπλισμένη με επαγωγική εστία, ψυγείo και αποθηκευτικούς χώρους.





Το όχημα διαθέτει ακόμη εξωτερική κουζίνα, πλήρες μπάνιο και μικρό πλυντήριο ρούχων τοποθετημένο κάτω από τη σκάλα που οδηγεί στον επάνω όροφο. Εκεί βρίσκεται το βασικό υπνοδωμάτιο, με μεγάλο κρεβάτι, αποθηκευτικούς χώρους, κλιματισμό και δεύτερο μπάνιο.

Η αυτονομία του ενισχύεται από ηλιακά πάνελ και μπαταρίες λιθίου, ενώ τα περισσότερα συστήματα ελέγχονται ψηφιακά, επιτρέποντας τη λειτουργία φωτισμού και ηλεκτρικών συσκευών χωρίς ανάγκη εξωτερικής παροχής ρεύματος.

Το Feixiang FX RV S800 δείχνει τη διαφορετική προσέγγιση που ακολουθεί πλέον η κινεζική αγορά στον τομέα των αυτοκινούμενων. Την ώρα που οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιλέγουν σταδιακές εξελίξεις, στην Κίνα επενδύουν σε πιο τολμηρές λύσεις με επεκτεινόμενους χώρους, αυτοματισμούς και σχεδιασμό που φέρνει τα τροχόσπιτα πιο κοντά στην εμπειρία μιας κανονικής κατοικίας.

πηγή: gazzetta.gr

