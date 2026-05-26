Μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ: Η ακτινογραφία της κρίσης στο ΕΣΥ στα νησιά - Η κατάσταση στην Κρήτη

Μία κατάσταση οριακής λειτουργίας, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, υποδομών και βασικών υπηρεσιών υγείας, είναι η εικόνα που περιγράφει πρόσφατη έρευνα καταγράφεται στα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τις προνοιακές δομές των νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Η μεγάλη έρευνα έγινε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) και αφορά 38 υγειονομικές μονάδες και 6 προνοιακές δομές σε Κρήτη, Αιγαίο, Κυκλάδες και Ιόνιο.

Μέσα από την έρευνα γίνεται ξεκάθαρο ότι για να λειρουγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) στηρίζεται σε ένα μεγάλο μέρος του σε μετακινήσεις προσωπικού, συμβασιούχους και υπερεργασία, την ώρα που οι ανάγκες των κατοίκων και των εκατομμυρίων επισκεπτών ειδικά του καλοκαιρινούς μήνες αυξάνονται δραματικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, δεκάδες κλινικές υπολειτουργούν ή έχουν κλείσει, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παραμένουν ανενεργές λόγω έλλειψης ιατρών και νοσηλευτών, ενώ σε αρκετές μονάδες δεν υπηρετούν βασικές ειδικότητες όπως παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι και ακτινολόγοι.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες αποτυπώνουν την εξάντληση του προσωπικού, που σε πολλές περιπτώσεις εργάζεται κάτω από τα όρια ασφαλείας. Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στις νησιωτικές περιοχές, όπου η δυσκολία εύρεσης κατοικίας και οι χαμηλοί μισθοί λειτουργούν αποτρεπτικά για νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, η ΠΟΕΔΗΝ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μεγάλη παγκρήτια κινητοποίηση, αύριο, Τετάρτη 27 Μαΐου, με συγκέντρωση στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο, ζητώντας άμεσες προσλήψεις, ενίσχυση των δομών υγείας και ουσιαστική στήριξη των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των προνοιακών μονάδων των νησιών.

Οι ελλείψεις προσωπικού, εξοπλισμού και τα σχόλια της ΠΟΕΔΗΝ για τα νησιά

ΚΡΗΤΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ: Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Το Νοσοκομείο βρίσκεται στα πρώτα των Νοσοκομείων της χώρας σε επισκεψιμότητα ασθενών. Οργανικές θέσεις είναι 1363, Υπηρετούντες 1180. Οι ελλείψεις σε οργανικές θέσεις είναι 183. Οι ανάγκες μεγιστοποιήθηκαν. Το Ιατρικό προσωπικό είναι 368, Υπηρετούντες 344, ελλείψεις 18. Νοσηλευτικό προσωπικό είναι 597, Υπηρετούντες 488, ελλείψεις 109. Η Τεχνική υπηρεσία είναι 54, Υπηρετούντες 39, ελλείψεις 15.Λοιπό προσωπικό είναι 113, Υπηρετούντες 117, περισσότεροι 4. Διοικητικό προσωπικό είναι 208, Υπηρετούντες 84 μόνιμοι και 113 διάφορες συμβάσεις, περισσότεροι 11. Τα κρεβάτια ΜΕΘ είναι 15 από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Οι χειρουργικές αίθουσες από τις 8 που υπάρχουν είναι κλειστές οι 3.





ΠΑΓΝΗ: Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Νοσοκομείο είναι στην Παιδοψυχιατρική Κλινική γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης στη ΜΕΘ Παίδων έχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και Νοσηλευτές. Έλλειψη υπάρχει και στην Νοσηλευτική υπηρεσία διότι οφείλονται χιλιάδες ρεπό και άδειες στους εργαζομένους. Υποστελέχωση και στους μεταφορείς ασθενών και στην καθαριότητα (υπηρετούν υπάλληλοι ΣΟΧ και επικουρικοί). Υπάρχουν τριτοβάθμιες κλινικές οι οποίες είναι συγχωνευμένες από την εποχή της πανδημίας και είναι μοναδικές στην Νότια Ελλάδα πχ. Καρδιοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική. Το καινούργιο κτίριο που στεγαζόταν η Καρδιοχειρουργική Κλινική έχει γίνει αποθήκη υγειονομικών υλικών.

Image

ΧΑΝΙΑ: Στο Νοσοκομείο οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες βρίσκονται στο 40 με 45% των οργανικών θέσεων. Μεγάλη έλλειψη και στο Παραϊατρικό προσωπικό. Στο Ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη Πνευμονολόγου οπωσδήποτε γιατί έχει κλείσει η Πνευμονολογική κλινική και τα περιστατικά μεταφέρθηκαν στην Ά Παθολογική. Χρειάζεται η πρόσληψη Παθολόγου, Αναισθησιολόγου και Επειγοντολόγου. Στα επείγοντα δουλεύουν μόνο δύο γιατροί γι’ αυτό υπάρχει τεράστια αναμονή και ταλαιπωρία για τους ασθενείς και φυσικά εργασιακή εξουθένωση των γιατρών. ΜΕΘ είναι ανεπτυγμένες δύο από τις οποίες η μία δουλεύει κανονικά και η δεύτερη υπολειτουργεί λόγω των ελλείψεων. Χειρουργικά τραπέζια από επτά που υπάρχουν λειτουργούν τα τρία. Τεράστιο επίσης είναι το πρόβλημα της φύλαξης γιατί δεν υπάρχουν φύλακες και τις πρωινές ώρες δεν υπάρχει κανείς στην πύλη και τα περιστατικά βίας που συμβαίνουν είναι πάρα πολλά. Η καθαριότητα γίνεται από ΣΟΧ και εργολάβο.

ΡΕΘΥΜΝΟ: Στο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις Ιατρικού προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες. Έρχονται γιατροί με μετακινήσεις από άλλα Νοσοκομεία για να εξυπηρετήσουν. Για το Νοσηλευτικό προσωπικό στο οργανόγραμμα υπάρχουν 264 νοσηλευτές και υπηρετούν μόνο 184. Το Νοσηλευτικό προσωπικό είναι κυρίως επικουρικό. Στην Διοικητική υπηρεσία στο οργανόγραμμα είναι 63 άτομα και υπηρετούν μόνο 28. Οι ανεπτυγμένες Ψυχιατρικές υπηρεσίες υπολειτουργούν λόγω ελλείψεων προσωπικού. Η καθαριότητα και η σίτιση γίνεται από εργολάβο. Τα κτίρια είναι πολύ παλιά και χρειάζονται συνεχή συντήρηση. Μόνο μία πτέρυγα είναι καινούργια.

Image

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου έχει μειωθεί κατά 87 εργαζόμενους τα τελευταία 4 χρόνια, από 461 εργαζόμενους το 2022 σε 374 το 2026. Δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί το προσωπικό του ΓΝΑΝ κατά 20%, με αποτέλεσμα να οφείλονται πάνω από 18.000 ημέρες άδειας και ρεπό και να υπάρχουν οφειλόμενες άδειες από το 2019. Ενώ το νοσοκομείο εφημερεύει κάθε μέρα, τις μισές ημέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος, ούτε ακτινολόγος, επειδή υπηρετούν πλέον μόνο δύο σε αυτές τις ειδικότητες. Το νοσοκομείο δεν έχει γαστρεντερολόγο, ούτε νευρολόγο. Στη ΜΕΘ έχουν μειωθεί οι κλίνες από 6 σε 4, αφού από 5 γιατρούς ΜΕΘ μετά τη συνταξιοδότηση του διευθυντή μένουν μόνο δύο ιατροί και για να βγουν οι εφημερίες μετακινούνται ιατροί από το ΠΑΓΝΗ και από το ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς από την Αθήνα. Στο ΤΕΠ για να βγουν οι εφημερίες μετακινούνται ιατροί από το νοσοκομείο Νεάπολης.

Image

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Στο Νοσοκομείο υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού. Αυτή τη στιγμή εργάζονται ένας Αναισθησιολόγος, ένας Παθολόγος, ένας Παιδίατρος, ένας Καρδιολόγος και δύο Ακτινολόγοι. Χρειάζονται επειγόντως γιατρούς. Στο υπόλοιπο Υγειονομικό προσωπικό (Νοσηλευτές, Τραυματιοφορείς κλπ.) οι οργανικές θέσεις είναι 101 και καλυμμένες είναι μόνο οι 53 για το μόνιμο προσωπικό. Οι επικουρικοί υπάλληλοι είναι 34 άτομα. Ιατρικά μηχανήματα υπάρχουν αλλά υπολειτουργούν λόγω ελλείψεων. Υπάρχουν δύο χειρουργικές αίθουσες από τις οποίες η μία δουλεύει καθημερινά, η άλλη δύο φορές την βδομάδα λόγω έλλειψης Αναισθησιολόγου αλλά και προσωπικού χειρουργείου, καθότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες.



ΣΗΤΕΙΑ: Στο Νοσοκομείο το μεγάλο πρόβλημα είναι στο ιατρικό προσωπικό. Το Νοσοκομείο είναι εδώ και δύο περίπου χρόνια χωρίς Παθολόγο γιατρό γιατί η μία γιατρός που υπάρχει λείπει συνεχώς με δικαιολογημένες άδειες. Το Ακτινολογικό τμήμα υπολειτουργεί. Καλύπτεται από ιδιώτη γιατρό με μπλοκάκι κάποιες μέρες του μήνα. Υπηρετούν δύο Καρδιολόγοι, δύο Αναισθησιολόγοι, δύο Ορθοπεδικοί, ένας Γυναικολόγος και δύο Μικροβιολόγοι με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι εφημερίες. Χρειάζονται επειγόντως προσλήψεις σε όλες αυτές τις ειδικότητες για να καλυφτούν οι ανάγκες. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και στην Μαιευτική κλινική γιατί υπάρχει έλλειψη Μαιών. Υποστελέχωση και στο Νοσηλευτικό προσωπικό. Το 1/3 από τους εργαζόμενους είναι συμβασιούχοι.

Image

ΝΕΑΠΟΛΗ: Ελλείψεις προσωπικού. Στο Νοσηλευτικό προσωπικό για την Τ.Ε. κατηγορία υπηρετούν 8 άτομα και είναι καλυμμένες οι οργανικές θέσεις. Στην Δ.Ε. κατηγορία οι οργανικές θέσεις είναι 12 και είναι καλυμμένες οι 8 από τους οποίους οι δύο έχουν μετακινηθεί, οπότε εργάζονται έξι άτομα. Οι επικουρικοί είναι τέσσερις από τους οποίους οι τρεις παραμένουν στη Νοσηλευτική υπηρεσία και ένα άτομο έχει αποσπαστεί στη Διοίκηση. Για την Υ.Ε. κατηγορία του Υγειονομικού προσωπικού επτά είναι οι οργανικές θέσεις και η μία είναι καλυμμένη. Φαινομενική κάλυψη καθ’ ότι το άτομο αυτό έχει πάει στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Υπάρχει μόνο ένα άτομο από ΟΑΕΔ και δύο επικουρικοί υπάλληλοι. Οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Στο Ιατρικό προσωπικό χρειάζεται πρόσληψη Οδοντιάτρου γιατί υπάρχει καινούργιο μηχάνημα οδοντιατρικό και δεν λειτουργεί. Επίσης ανάγκη μεγάλη υπάρχει για πρόσληψη Παθολόγου και Πνευμονολόγου. Το κτίριο είναι πολύ παλιό και η συντήρηση μικρής κλίμακας.

ΠΙΚΠΑ ΚΕΠΕΠ ΠΟΜΠΙΑΣ: Στο ίδρυμα υπάρχει διαχρονικά μεγάλη έλλειψη από Επιστημονικό προσωπικό όπως (φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.ά.) που ποτέ δεν υπηρετούσαν. Από το Νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχουν 3 μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπόλοιποι έχουν έρθει την περίοδο του covid-19 ως επικουρικοί υπάλληλοι. Η καθαριότητα γίνεται από εργολάβο όπως και η σίτιση. Υπάρχει ένας ενιαίος θάλαμος που μπαίνουν όλα τα παιδιά μαζί, που δεν είναι θεραπευτικά σωστό και δημιουργούνται προβλήματα. Το κτίριο είναι πολύ παλιό, αλλά είναι συντηρημένο.

ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Στο παράρτημα υπάρχουν τραγικές ελλείψεις Νοσηλευτικού και Επιστημονικού προσωπικού. Η υποχρηματοδότηση είναι μεγάλη και δεν υπάρχουν χρήματα για τις βασικές ανάγκες. Το κτίριο είναι παλιό και συντηρείται με το ζόρι. Η καθαριότητα γίνεται από εργολάβο και στην σίτιση υπάρχει μόνο ένας μόνιμος εργαζόμενος που κάνει χρέη μάγειρα ενώ οι υπόλοιποι είναι από εργολάβο.

ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ: Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις Ιατρικού προσωπικού όπως (Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι) και μεγάλες ελλείψεις επίσης στο Νοσηλευτικό προσωπικό. Οι μόνιμοι είναι ελάχιστοι και καλύπτεται η Μονάδα από επικουρικό προσωπικό. Είναι σημαντική η ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών και οι νέες προσλήψεις. Τα τμήματα υπολειτουργούν λόγω ελλείψεων προσωπικού. Επίσης κάποιοι μόνιμοι υπάλληλοι φεύγουν σε σύνταξη. Ουδέποτε έχει δοθεί το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Η καθαριότητα και η σίτιση είναι από εργολάβο.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ: Το Νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα με τις ελλείψεις προσωπικού. Στο Ιατρικό προσωπικό υπάρχει μόνο ένας Παθολόγος, 2 χειρουργοί που φεύγουν με σύνταξη και έρχονται γιατροί με μετακινήσεις από άλλα Νοσοκομεία. Επίσης δεν υπάρχουν καθόλου γιατροί στην ειδικότητα Δερματολόγου, Οδοντιάτρου, ΩΡΛ. Ψυχίατρος υπάρχει μόνο ένας και έτσι δεν λειτουργεί η Ψυχιατρική Κλινική. Η ΜΕΘ δεν λειτούργησε ποτέ λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού (εντατικολόγων, ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού). Η κάλυψη του Νοσηλευτικού προσωπικού βρίσκεται στο 50% με τεράστια κενά. Τεράστια κενά υπάρχουν και στους Τραυματιοφορείς.

Image

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Στο Νοσοκομείο της Ζακύνθου υπάρχουν ελλείψεις Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού προσωπικού. Παρασκευαστές και Τεχνολόγοι υπηρετούσαν 15 υπάλληλοι και αυτή τη στιγμή εργάζονται μόνο 8. Στο ιατρικό προσωπικό υπηρετεί μία Παιδίατρος και μία με μετακίνηση, ένας Παθολόγος, μία με απόσπαση και ένας ακόμη Παθολόγος που έρχεται μόνο στις εφημερίες. Έχει κλείσει η Πνευμονολογική κλινική χρειάζονται οπωσδήποτε πρόσληψη Πνευμονολόγων. Δεν υπηρετεί κανείς ΩΡΛ. Στις άλλες ειδικότητες γιατρών ικανοποιητική κάλυψη. Λειτουργεί ΜΕΘ και τώρα τμήμα χημειοθεραπειών που είναι σημαντικό για τους κατοίκους του νησιού.

Image

ΛΕΥΚΑΔΑ: Στο Νοσοκομείο υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης σε όλες τις ειδικότητες και λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας. Μεγάλη έλλειψη Ιατρικού προσωπικού όπως Αναισθησιολόγοι, Πνευμονολόγοι, ΩΡΛ, Νεφρολόγοι. Τα διαγνωστικά εργαστήρια υπολειτουργούν γιατί εργάζονται πολύ λίγα άτομα. Δεν λειτούργησε ποτέ η ΜΕΘ λόγω ελλείψεως προσωπικού, όπως και ο ψυχιατρικός τομέας. Στο Νοσηλευτικό προσωπικό το 40% με 50% που εργάζονται είναι συμβασιούχοι και το καλοκαίρι 10 άτομα θα συνταξιοδοτηθούν. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί οφείλονται χιλιάδες ρεπό και άδειες. Έτσι δουλεύουν πολλές ώρες τα ίδια άτομα και εξαντλούνται.

ΚΕΡΚΥΡΑ: Το Νοσοκομείο υπολειτουργεί λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση στο Νοσηλευτικό προσωπικό. Η κάλυψη είναι στο 45% των οργανικών θέσεων. Επίσης η κάλυψη σε ιατρικό προσωπικό βρίσκεται στο 45% των οργανικών θέσεων, γιατροί, νοσηλευτές και λοιποί εργαζόμενοι παραιτούνται λόγω χαμηλών μισθών.

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Στο Ψυχιατρείο υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες. Όταν είχε ξεκινήσει να λειτουργεί υπηρετούσαν 300 άτομα μόνιμο προσωπικό και σήμερα υπηρετούν περίπου 100 άτομα μόνιμο προσωπικό χωρίς να γίνονται προσλήψεις καθόλου επικουρικού προσωπικού. Οι ελλείψεις πολύ μεγάλες. Υπάρχει παιδοψυχιατρική κλινική η οποία δεν λειτούργησε ποτέ λόγω έλλειψης Παιδοψυχιάτρου εδώ και μία 10ετία. Η περιοχή που βρίσκεται θεωρείται προβληματική και οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Η καθαριότητα γίνεται από εργολάβο.

ΚΚΠΠ ΙΟΝΙΩΝ: Το Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα στην στελέχωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Υπάρχει ένας γιατρός Παθολόγος που είναι με σύμβαση και με το υπάρχων Νοσηλευτικό προσωπικό τα καταφέρνουν. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στην καθαριότητα.

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Το Νοσοκομείο δουλεύει με 3 Αγροτικούς Ιατρούς, 1 Παιδίατρο, 1 Αναισθησιολόγο, 1 Ορθοπεδικό, 1 Γυναικολόγο και 1 Γενικό Ιατρό. Είχαν 2 Γενικούς γιατρούς αλλά η μία έχει αναρρωτική άδεια λόγω τοκετού. Δεν υπηρετεί κανείς Παθολόγος και Καρδιολόγος ιατρός. Υποστελέχωση υπάρχει επίσης στο Νοσηλευτικό προσωπικό. 35 με 37 Επικουρικοί υπάλληλοι εργάζονται στο Νοσοκομείο σε όλες τις ειδικότητες. Υπάρχει ΜΑΦ στο Νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν τα πάντα λόγω ελλείψεων προσωπικού.

Image

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΑ: Το Νοσοκομείο έχει μεγάλη ανάγκη από Ιατρούς. Υπηρετεί 1 Παιδίατρος, 1 Καρδιολόγος που θα βγει σε σύνταξη σε λίγο, 1 Μικροβιολόγος και ένας Γενικός Ιατρός. Το Ακτινολογικό υπολειτουργεί λόγω έλλειψης Ακτινολόγων. Υπάρχει μόνο ένας χειριστής. Το Νοσηλευτικό προσωπικό είναι περίπου 10 άτομα τα οποία δεν λαμβάνουν ούτε ρεπό ούτε άδειες. Τους οφείλονται πάνω από 60 ρεπό και κανονικές άδειες από το 2024. Η σίτιση γίνεται από εργολάβο και στην καθαριότητα μόνο 2 άτομα είναι με σύμβαση και οι υπόλοιποι από εργολάβο.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Στο Νοσοκομείο οι ελλείψεις σε Νοσηλευτικό προσωπικό και Τραυματιοφορείς είναι πολύ μεγάλες. Επίσης χρειάζονται προσλήψεις Ακτινολόγου Ιατρού, Νεφρολόγου και Αναισθησιολόγου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δηλαδή είναι η έλλειψη προσωπικού. Τους χρωστάνε πολλά ρεπό και άδειες από το 2024.

ΛΗΜΝΟΣ: Το Νοσοκομείο έχει μεγάλη έλλειψη από Ιατρούς. Δεν υπηρετεί κανένας Ουρολόγος, Γαστρεντερολόγος και Αναισθησιολόγος. Υπηρετεί ένας Γενικός γιατρός, δύο χειρουργοί με μπλοκάκι και ένας Ορθοπεδικός. Στη συγκεκριμένη ειδικότητα χρειάζονται άλλους τρεις τουλάχιστον. Επίσης μεγάλη έλλειψη υπάρχει στην μαιευτική γιατί έχουν μείνει τρία άτομα. Υπάρχει ΜΕΘ αλλά δεν έχει λειτουργήσει ποτέ λόγω έλλειψης προσωπικού. Εργάζεται ένας υπάλληλος Πληροφορικής με σύμβαση του ΟΑΕΔ και όποτε λείπει του τηλεφωνούν για να λύσει ζητήματα γιατί δεν υπάρχει άλλο άτομο. Στην καθαριότητα το 90% εργάζεται με ΣΟΧ και το υπόλοιπο από εργολάβο. Τις ελλείψεις γιατρών προσπαθούν να τις καλύψουν με μετακινήσεις ιατρών από άλλες Υγειονομικές Μονάδες.

ΧΙΟΣ: Η μεγαλύτερη έλλειψη στο Νοσοκομείο είναι στη Μαιευτική γιατί από τις 13 θέσεις Μαιών υπηρετούν μόνο οι 7 από τις οποίες οι δύο θα φύγουν. Στη ΜΕΘ υπάρχουν 5 κλίνες και θα κλείσουν τώρα οι 2 και θα λειτουργούν μόνο οι 3 λόγω ελλείψεων προσωπικού. Στα επείγοντα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λόγω έλλειψης Ιατρών. Στο Ακτινολογικό εργάζεται ένας γιατρός και κάνει 7 εφημερίες. Εφημερίες επίσης κάνει ο Δήμαρχος ο οποίος ήταν γιατρός του νοσοκομείου. Οι υπόλοιπες ημέρες καλύπτονται από ιδιωτική εταιρεία εξ αποστάσεως. Στα Παραϊατρικά υπάρχουν 39 οργανικές θέσεις και καλύπτονται οι 20 θέσεις. Επίσης υπάρχει έλλειψη Τραυματιοφορέων. Χρειάζεται η πρόσληψη επειγόντως άλλων 10 Νοσηλευτών τουλάχιστον, 6 με 7 ατόμων Παραϊατρικού προσωπικού και 5 υπάλληλοι στη Διοικητική Υπηρεσία. Το κτήριο που στεγάζεται η παθολογική κλινική εδώ και 7,5 χρόνια είναι κλειστό περιμένοντας να γίνει ανακαίνιση η οποία εγκρίθηκε μέσω ΕΣΠΑ. Η παθολογική κλινική λειτουργεί σε άλλο ανακαινισμένο κτήριο.

ΣΑΜΟΣ: Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Παθολόγος δεν υπάρχει παρότι οι οργανικές είναι 5. Δεν υπάρχει Οφθαλμίατρος, ΩΡΛ, Νευροχειρουργός, Ογκολόγος. Υπάρχει ένας Καρδιολόγος ενώ οι οργανικές είναι 4. Στη ΜΕΘ υπάρχουν 6 κλίνες που λειτουργούν όλες με έναν εντατικολόγο-παθολόγο ιατρό. Παιδίατρο έχουν ένα γιατρό πάνω από 10 χρόνια ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 4. Γίνονται συνεχείς μετακινήσεις γιατρών για να καλύπτουν κενά. Το Νοσηλευτικό προσωπικό λειτουργεί κάτω από το όριο ασφαλείας με μία Νοσηλεύτρια στη βάρδια. Στα Χειρουργεία και το Αναισθησιολογικό δεν επαρκεί το Νοσηλευτικό προσωπικό για βάρδιες. Στους Τραυματιοφορείς δεν βγαίνουν οι βάρδιες και εκεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Στους πρώτους μήνες του 2026 πέντε άτομα Νοσηλευτικό προσωπικό και 2 άτομα Διοικητικό προσωπικό αποχώρησαν. Η καθαριότητα έχει δοθεί σε εργολάβο. Οι ελλείψεις γιατρών καλύπτονται με μετακινήσεις.

Image

ΙΚΑΡΙΑ: Το νοσοκομείο Ικαρίας προβλέπει 25 θέσεις ιατρών οι οποίες καλύπτονται από 18 μόνιμους, 3 επικουρικούς και 4 ιατρούς υπαίθρου. Βασικές ειδικότητες – γενικός χειρουργός, αναισθησιολόγος, νεφρολόγος, ΩΡΛ, νευρολόγος, οφθαλμίατρος καλύπτονται από ένα ιατρό και επομένως δεν επαρκούν για να καλυφθεί το μηνιαίο εφημεριακό πρόγραμμα, ενώ εδώ και μήνες δεν υπάρχει γυναικολόγος. Μερική κάλυψη υπάρχει ενίοτε- κυρίως κατά την τουριστική σεζόν με ιδιώτες γιατρούς και με μετακινήσεις. Συνολικά το μόνιμο προσωπικό του νοσοκομείου δεν ξεπερνά το 70% του οργανογράμματος ενώ οι υπόλοιποι είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το κέντρο υγείας Ευδήλου εδώ και χρόνια λειτουργεί με μόλις δύο μόνιμους ιατρούς- ένα παθολόγο και ένα ακτινολόγο και ένα ιατρό υπαίθρου, ενώ για να καλυφθούν οι εφημεριακές ανάγκες επιστρατεύονται και οι ιατροί υπαίθρου. Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών δεν λειτουργεί. Περιστασιακή συνταγογράφηση από ιατρό υπαίθρου δανεικό από άλλες μονάδες, σε μία περιοχή που λόγω δυσπρόσιτου θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 5 ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για 24ωρη κάλυψη.

ΡΟΔΟΣ: Στο Νοσοκομείο οφείλονται 15.686 ρεπό λόγω μεγάλης έλλειψης Νοσηλευτικού προσωπικού. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι περίπου 220 και ως εκ τούτω οι ελλείψεις τεράστιες. Εξ’ αυτών 107 άτομα στο Νοσηλευτικό προσωπικό είναι κατηγορίας Δ.Ε βοηθών Νοσηλευτών. Στο Ιατρικό προσωπικό υπηρετούν 93 γιατροί και υπάρχει έλλειψη, οι περισσότεροι είναι στο όριο συνταξιοδότησης. Από τις 23 θέσεις γιατρών που προκηρύχθηκαν δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Υπάρχουν γιατροί που καταλαμβάνουν θέσεις που λείπουν με αναρρωτικές άδειες. Στη ΜΕΘ από τα 8 κρεβάτια λειτουργούν τα 6. Από τις 7 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν οι 2. Πρόβλημα μεγάλο στους Ακτινολόγους και Χειριστές Ακτινολογικών Μηχανημάτων. Υπάρχει μαγνήτης τελευταίας τεχνολογίας που λόγω έλλειψης γιατρών λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα. Ο σύγχρονος ψηφιακός Μαστογράφος δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης γιατρού.

Image

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Σε Νοσηλευτικό προσωπικό καλύπτονται οι ανάγκες του Νοσοκομείου, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό Νοσηλευτικού προσωπικού είναι επικουρικοί υπάλληλοι. Το Νοσοκομείο έχει μεγάλη έλλειψη σε Ιατρικό προσωπικό. Χρειάζεται πρόσληψη Παθολόγου, Καρδιολόγου και Ακτινολόγου. Επίσης δεν επαρκεί το Διοικητικό προσωπικό. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις επειγόντως.



ΚΩ: Παθολόγος δεν υπηρετεί κανένας. Η παθολογική κλινική καλύπτεται από έναν γιατρό με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και Γενικούς γιατρούς. Προκηρύσσονται τώρα 2 θέσεις Παθολόγων Ιατρών. Παιδίατρος υπηρετεί μία, ήρθε άλλη μία με μετακίνηση για λιγότερο από ένα μήνα. Προκηρύχθηκε μία θέση Παιδιάτρου. Επίσης στην Κω δυσκολεύονται να βρουν σπίτι να νοικιάσουν αρκετοί εργαζόμενοι επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Αυτός είναι αποτρεπτικός παράγοντας σε εργαζόμενους να επιλέξουν το Νοσοκομείο της Κω για εργασία ακόμη και σε μόνιμες θέσεις. Γίνονται προκηρύξεις συνεχώς και βγαίνουν άγονες. Με μετακινήσεις ιατρών από άλλα Νοσοκομεία καλύπτουν κενά.

ΛΕΡΟΣ: Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων κυρίως γιατρών. Κλάδος Παθολογίας προβλεπόμενες θέσεις 3 καλυμμένες 1, Καρδιολογίας προβλεπόμενες 3 καλυμμένες καμία, Παιδιατρικής προβλεπόμενες 4 καλυμμένες 1, Νευρολογίας προβλεπόμενες 3 καλυμμένες καμία. Γενικής Ιατρικής προβλεπόμενες 5 καλυμμένες 2, Γενικής Χειρουργικής προβλεπόμενες 3 καλυμμένες 1. Ορθοπεδικής προβλεπόμενες 3 καλυμμένες 2, Νεφρολογίας προβλεπόμενες 3 καλυμμένες 1. Ψυχιατρικής προβλεπόμενες 11 καλυμμένες 2, Μαιευτικής – Γυναικολογίας προβλεπόμενες 3 καλυμμένες 2. Ακτινοδιαγνωστικής προβλεπόμενες 3 καλυμμένες 1, Οδοντιατρικής προβλεπόμενες 3 καλυμμένες , Ιατρικής Βιοπαθολογίας προβλεπόμενες 4 καλυμμένες 1, Αναισθησιολογίας προβλεπόμενες 3 καλυμμένες 1. Δερματολογίας προβλεπόμενες 1 καλυμμένες 0, Οφθαλμολογίας προβλεπόμενες 1 καλυμμένες 0. ΤΕΠ Επιμελητή Β’ Χειρουργικής προβλεπόμενες 1 καλυμμένες 0. Γαστρεντερολογίας προβλεπόμενες 1 καλυμμένες 0. Είναι σε εξέλιξη προκήρυξη 13 γιατρών χωρίς να είναι εύκολη η κάλυψη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ: Εκτός από τις θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί χρειάζονται 2 Διοικητικοί, 2 Νοσηλευτές, 1 Τεχνολόγος Ακτινολογικού, 1 Πλήρωμα Ασθενοφόρου, 1 Καθαριστής, 2 Γενικών Καθηκόντων. Γιατροί 2 Γενικής Ιατρικής, 1 Παθολόγος, 1 Καρδιολόγος, 1 Παιδίατρος. Στο Κέντρο Υγείας Άντισσας υπηρετεί μόνο ένας (1) Παθολόγος και ένας (1) Οδοντίατρος και το πρόγραμμα καλύπτεται από Γιατρούς άλλων Κέντρων Υγείας.Κ.Υ. Καλλονής: Εκτός από τις θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί χρειάζονται 1 Μαία, 1 Φυσικοθεραπευτής, 1 Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 Τεχνολόγος Ακτινολογικού, 2 Γενικών Καθηκόντων. Γιατροί 1 Καρδιολόγος. Το Κέντρο Υγείας Καλλονής υποστηρίζει με εκ περιτροπής μετακινήσεις υπαλλήλων και γιατρών τα ΚΥ Άντισσας, Πολιχνίτου και Μανταμάδου.

Κ.Υ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ: Εκτός από τις θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί χρειάζονται 2 Νοσηλευτές, 1 Τεχνολόγος Ακτινολογικού, 4 Πληρώματα Ασθενοφόρου, 1 Γενικών Καθηκόντων. Γιατροί 1 Γενικής Ιατρικής, 1 Παθολογίας, 1 Οδοντίατρος. Καταγγέλλουμε ότι οι χώροι του ΚΥ Μανταμάδου δε μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός μικρού ΚΥ αλλά ανταποκρίνονται περισσότερο για εγκαταστάσεις Πολυδύναμου Ιατρείου. Βιάζονται να εγκαινιάσουν μία δομή που η ανυπαρξία ιατρών και η συσσώρευση υπαλλήλων είναι δυσανάλογες για την (ως τώρα) 8ωρη λειτουργία του.

Κ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Εκτός από τις θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί χρειάζονται 2 Νοσηλευτές, 1 Τεχνολόγων Ακτινολογικού, 1 Φυσικοθεραπευτής, 1 Καθαριστής, 1 Γενικών Καθηκόντων. Γιατροί 1 Γενικής Ιατρικής, 1 Παθολογίας, 1 Ακτινολόγος. Το Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης κι ενώ έχει τη δυναμική να αποσυμφορήσει τα επείγοντα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης (όπως και τα υπόλοιπα ΚΥ του νησιού), αντ’ αυτού έχει υποβιβαστεί σε πολυδύναμο ιατρείο. Λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή μόνο στην πρωινή και απογευματινή βάρδια. υποβαθμίζουν την ΠΦΥ στην πόλη αναγκάζοντας ικανό αριθμό συναδέλφων να εργάζονται με μετακινήσεις στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις εφημερίες των γιατρών. Ζητάμε την 24ωρη επαναλειτουργία και καθημερινή εφημερία της δομής.

Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ: Εκτός από τις θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί χρειάζονται 1 Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, 1 Τεχνολόγος Ακτινολογικού, 1 Καθαριστές, 2 Γενικών Καθηκόντων. Γιατροί: 1 Παθολόγος, 1 Παιδίατρος, 1 Ορθοπεδικός, 1 Καρδιολόγος, 1 Ψυχολόγος.

Κ.Υ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ: Εκτός από τις θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί χρειάζονται 1 Νοσηλευτής, 1 Τεχνολόγος Ακτινολογικού, 1 Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 Διοικητικός. Γιατροί 1 Παθολόγος, 1 Γενικής Ιατρικής. Στο Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος στο ακτινολογικό τμήμα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των γιατρών .επίσης το μικροβιολογικό εργαστήριο λειτουργεί με ένα μόνο υπάλληλο που καλύπτει μόνο πρωινές βάρδιες. Για την μηνιαία κάλυψη του προγράμματος εφημεριών γίνεται μετακίνηση γιατρών από Κέντρα Υγείας Καλλονής και Πλωμαρίου.

Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ: Εκτός από τις θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί χρειάζονται 1 Νοσηλευτής, 3 Πληρώματα ασθενοφόρου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΥΡΟΣ: Μεγάλη υποστελέχωση γιατρών. Από τις 4 οργανικές θέσεις Καρδιολόγων υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος και ένας με μπλοκάκι. Το Παθολογοανατομικό τμήμα δεν λειτουργεί γιατί δεν έχουν Παθολογοανατόμο. Εδώ και έναν με ενάμιση χρόνο δεν έχουν Νευρολόγο και συνεργάζονται με ιδιωτική εταιρία. Ουρολόγο έχουν μόνο έναν με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν τα ουρολογικά χειρουργεία. Δεν υπάρχει Ψυχίατρος ενηλίκων εδώ και χρόνια. Επίσης δεν έχουν Δερματολόγο περίπου έναν χρόνο. Στα ΤΕΠ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις και δεν έχουν καμία ειδικότητα. Από 4 Αναισθησιολόγους στις οργανικές υπηρετούν μόνο δύο. Στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού από 3 οργανικές θέσεις Νεφρολόγων έχουν μόνο έναν. Έχουν εγκριθεί εννέα θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων Ιατρικού προσωπικού και δεν ξέρουν αν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Επίσης έχουν ελάχιστους τεχνικούς. Ενόψει της Καλοκαιρινής περιόδου χρειάζονται επειγόντως ενίσχυση από Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό. Χρέη υπεύθυνης Νοσηλεύτριας βάρδιας απόγευμα- νύχτα κάνουν οι Δ.Ε. βοηθοί Νοσηλευτές λόγω έλλειψης ΤΕ-ΠΕ Νοσηλευτών.

Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ: υπηρετούν μόνο δύο Νοσηλευτές. Από ιατρικό προσωπικό υπηρετούν μόνο 3 Γενικοί ιατροί και δεν υπηρετούν καθόλου ειδικότητες γιατρών. Χρειάζονται επειγόντως Παιδίατρο και Καρδιολόγο. Επίσης δεν έχουν Μαία. Ελλείψεις σε πληρώματα ασθενοφόρων. Υπηρετούν μόνο 2 υπάλληλοι πληρώματα ασθενοφόρων.

Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ: υπηρετούν 6 Νοσηλευτές και χρειάζονται προσλήψεις Ιατρικού προσωπικού όπως Μικροβιολόγο, Καρδιολόγο, Ακτινολόγο, Χειρουργό. Στη γραμματεία εργάζονται δύο άτομα με μετακίνηση και μία επικουρική υπάλληλος.

Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ: Μεγάλη έλλειψη ειδικευμένων Ιατρών. Δεν υπηρετεί κανείς Γενικός γιατρός, κανείς Καρδιολόγος και αυτή τη στιγμή το Κέντρο Υγείας καλύπτεται από δύο αγροτικούς γιατρούς, Ορθοπεδικό, Παιδίατρο, Ακτινολόγο, Μικροβιολόγο. Επίσης υπηρετεί ένας Τεχνολόγος μόνο τα πρωινά και απόγευμα δεν υπάρχει άτομο. Στα Ιατρικά εργαστήρια δεν υπάρχουν Παρασκευαστές.

Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ: για την ασφαλή λειτουργία χρειάζεται η πρόσληψη πολλών ειδικοτήτων Ιατρών όπως (3 Παθολόγους, 2 Χειρουργούς, 2 Αναισθησιολόγους, 2 Μικροβιολόγους, 3 Ορθοπεδικούς, 2 Ακτινολόγους, 1 Γενικό, 1 ΩΡΛ, 1 Οφθαλμίατρο). Επίσης υπάρχει έλλειψη μεγάλη και στο Νοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζεται η πρόσληψη τουλάχιστον 10 Νοσηλευτών ακόμη για να καλύπτονται οι βάρδιες. Έλλειψη προσωπικού και στους Τεχνολόγους Εργαστηρίων, Τεχνολόγους χειριστές Ακτινολογικού, όπως και Διοικητικούς Υπαλλήλους. Υπάρχει επίσης μεγάλη έλλειψη στην καθαριότητα. Χρειάζονται τουλάχιστον 6 καθαρίστριες ακόμη.

Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ: υποστελέχωση μεγάλη στο Νοσηλευτικό προσωπικό γιατί εργάζονται μόνο 5 άτομα. Επίσης χρειάζεται η πρόσληψη ενός Γενικού γιατρού και ενός Καρδιολόγου γιατί στο Κέντρο Υγείας υπηρετεί μόνο ένας Παιδίατρος και ένας Γενικός ιατρός.



Κ.Υ. ΙΟΥ: εργάζονται μόνο δύο μόνιμοι Νοσηλευτές και ένας Επικουρικός. Επίσης έχουν μόνο μία παρασκευάστρια και δεν έχουν χειριστή Τεχνολογικού. Δεν υπάρχει κανείς Παιδίατρος στο νησί. Από ιατρούς υπηρετεί ένας Γενικός γιατρός, ένας Καρδιολόγος και ένας Ορθοπεδικός. Ελλείψεις πληρωμάτων ασθενοφόρων. Υπηρετούν μόνο δύο υπάλληλοι πληρώματα ασθενοφόρων.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Το Νοσοκομείο είναι το μοναδικό Νοσοκομείο του ΕΣΥ που λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία Μονομετοχική του Δημοσίου (ΑΕΜΥ Α.Ε.) Πλην Παιδιάτρου που δεν υπάρχει κανείς, υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη από γιατρούς ιδιώτες με μπλοκάκι. Οι μισθοί των γιατρών με Δελτίο παροχής υπηρεσιών είναι πολύ μεγαλύτεροι από των μονίμων γιατρών του ΕΣΥ. Για 13-14 ημέρες εργασίας χορηγούνται ετήσιοι μισθοί περί τις 100.000 ευρώ σε γιατρούς κάποιων ειδικοτήτων. Ελλείψεις Νοσηλευτικού προσωπικού λόγω χαμηλών μισθών (Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων) και έλλειψη κατοικιών. Οι Νοσηλευτές συνεχίζουν να διαμένουν δεκάδες στο παλαιό Κέντρο Υγείας που έκλεισε.

ΚΚΠΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ: Στο παράρτημα έχουν τεράστιες ελλείψεις από Επιστημονικό προσωπικό όπως (βρεφονηπιοκόμους, Κοινωνικούς λειτουργούς και Ψυχολόγους). Επίσης χρειάζεται η πρόσληψη Νοσηλευτικού προσωπικού γιατί υπάρχουν μεγάλα κενά. Η καθαριότητα και η σίτιση είναι σε εργολάβο. Το κτίριο είναι παμπάλαιο αλλά συντηρείται.

ΚΚΠΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ: Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας υπάρχει μεγάλη έλλειψη Νοσηλευτικού προσωπικού γιατί οι εναπομείναντες είναι κυρίως συμβασιούχοι που προσελήφθησαν επί covid- 19 και εργάζονται πολύ σκληρά καθώς επίσης συμβασιούχοι μέσω ΔΥΠΑ. Υπάρχει μόνο ένας Ιδιώτης Γενικό γιατρός που δεν μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα στους ασθενείς και έτσι οι εργαζόμενοι ζητιανεύουν τα φάρμακα ή τα πληρώνουν από την τσέπη τους γιατί κάποιοι ασθενείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το προμηθευτούν. Επίσης υπάρχει και ένας Ψυχίατρος. Χρειάζεται επειγόντως η πρόσληψη προσωπικού για να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενοι στις ανάγκες περίθαλψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: "Αδήλωτα" χωράφια και εκατομμύρια ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την μεγάλη επιχείρηση

Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση για μετανάστες στα νότια

Σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου