Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση για μετανάστες στα νότια

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 36 μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία τα μεσάνυχτα σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στο πλαίσιο επιτήρησης της περιοχής.

Άμεσα κινητοποιήθηκε σκάφος της δύναμης Frontex, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου, για την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων, ενώ τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες και οι 36 αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

