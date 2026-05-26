Πικρός υποβιβασμός για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη - Στην Bundesliga η Πάντερμπορν

Την επάνοδό της στην Bundesliga πανηγυρίζει από το βράδυ της Δευτέρας (25/5) η Πάντερμπορν, η οποία στον δεύτερο αγώνα μπαράζ επικμράτησε με 2-1 εντός έδρας επί της Βόλφσμπουργκ. Μετά το 0-0 στο πρώτο ματς της «Βολκσβάγκεν Αρένα» και το αποψινό αποτέλεσμα στην παράταση (ο κανονικός αγώνας στο 90λεπτο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1), η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, για πρώτη φορά στην Ιστορία της!

Όλα ξεκίνησαν ιδανικά για τους «λύκους», με τον Πεϊτσίνοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 3ο λεπτό. Ωστόσο, η ομάδα του Έλληνασ κεντρικού αμυντικού βρέθηκε σύντομα σε δύσκολη θέση, μιας και στο 14' ο Μέλε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, μετά από απρόσεκτο μαρκάρισμα πάνω στον Μάτες Χάνσεν.

Μπροστά σε 15.000 θεατές σε ένα κατάμεστο γήπεδο, η Πάντερμπορν πήρε σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση, η οποία ήρθε στο 38' με το γκολ του Μπίλμπιγια.

Έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα, η Πάντερμπορν αύξησε ακόμη περισσότερο την πίεση στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, η Βόλφσμπουργκ άντεξε και το δεύτερο ματς των μπαράζ ανόδου/παραμονής οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, όπου ο Κούρντα «σφράγισε» τη νίκη στο 100ό λεπτό και ταυτόχρονα την άνοδο των γηπεδούχων στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία της Γερμανίας για τρίτη φορά στην Ιστορία της (προηγήθηκαν εκείνες του 2014 και του 2019).

