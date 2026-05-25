Η συνάντηση Σι Ζινπίνγκ- Πούτιν και η «προληπτική διπλωματία-αστραπή» της Κίνας. Του Νότη Μαριά*

Προληπτική διπλωματία- αστραπή φαίνεται να έχει δρομολογήσει εντός του Μαΐου η Κίνα. Έτσι μετά τον Τραμπ ήταν η σειρά του Πούτιν να επισκεφθεί το Πεκίνο την Τετάρτη 20 Μαΐου, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται στην Κίνα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς (www.globaltimes.cn 22/5/2026).

Κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Ζινπίνγκ «καταφέρθηκε εναντίον του μονομερούς χαρακτήρα της ηγεμονίας και τόνισε τον επείγοντα χαρακτήρα του τερματισμού των εχθροπραξιών στη Δυτική Ασία ως προϋπόθεση για να σταματήσουν οι διακοπές και παρεμβολές στη σταθερότητα των ενεργειακών ροών και να αποκατασταθούν οι αλυσίδες του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και η διεθνής τάξη στο εμπόριο» (www.tovima.gr 21/5/2026).

Πάντως το διμερές εμπόριο Κίνας-Ρωσίας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, διατήρησε ισχυρή ανάπτυξη φτάνοντας τα 61,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 14,7% σε ετήσια βάση (www.globaltimes.cn 21/5/2026). Οι κινεζικές εξαγωγές προς τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 22%, ενώ οι εισαγωγές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 9% κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Βέβαια οι βάσεις των στενών σινορωσικών σχέσεων είχαν τεθεί αρχές Φεβρουαρίου 2022 κατά την επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οπότε και προχώρησε σε σημαντικές συμφωνίες με τον Κινέζο ηγέτη Σι Ζινπίνγκ. Tότε η κινεζική πλευρά έκανε λόγο για πρωτοφανείς δεσμούς Κίνας - Ρωσίας και για το ξεκίνημα μιας νέας εποχής στις διεθνείς σχέσεις που δεν θα καθορίζονταν από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η τότε Κοινή Δήλωση των δύο πλευρών εδραίωνε τον στενό συντονισμό και απέρριπτε την ηγεμονία των ΗΠΑ (www.globaltimes.cn 4/2/2022).

Ο δύο πλευρές τότε είχαν θέσει ως στόχο την αύξηση του διμερούς τους εμπορίου στα 250 δισ. δολάρια από 140 δισ. δολάρια που ήταν το 2021.

Από τις 15 οικονομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν το 2022 τρεις αφορούσαν την ενέργεια (www.globaltimes.cn 5/2/2022) δημιουργώντας μια κινεζορωσική ενεργειακή συμμαχία στο πεδίο του φυσικού αερίου διάρκειας 30 ετών (www.euractiv.com 7/2/2022). Περιλάμβαναν αγοραπωλησία ρωσικού φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου ύψους 117,5 δισ. δολαρίων (www.reuters.com 4/2/2022).

Στην τετραετία που μεσολάβησε οι οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών αναπτύχθηκαν και η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας με το διμερές εμπόριο να φτάνει τα 227,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ξεπερνώντας το όριο των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τρίτο συνεχόμενο έτος (www.globaltimes.cn 21/5/2026).

Η Κίνα εξάγει στη Ρωσία αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές, μηχανήματα, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καθώς και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ενώ η Ρωσία εξάγει στην Κίνα ενέργεια, ορυκτά και γεωργικά προϊόντα. Η σύνθεση του εμπορίου αντικατοπτρίζει τη συμπληρωματικότητα των δύο οικονομιών. Επιπλέον το παζλ των σινορωσικών σχέσεων συμπληρώνουν οι τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.

Οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα σε Πεκίνο και Μόσχα αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω καθώς μετά τις συνομιλίες Σι Ζινπίνγκ-Πούτιν στο Πεκίνο υπογράφτηκαν 40 έγγραφα (https://tvbrics.com 21/5/2026) που αφορούν την οικονομία, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη διεθνή συνεργασία.

Το πιο σημαντικό όμως ήταν η δήλωση του Σι Ζινπίνγκ ότι παρότι η μονομερής προσέγγιση και ο ηγεμονισμός αναζωπυρώνονται, ωστόσο «η ειρήνη, η ανάπτυξη και η συνεργασία παραμένουν η επιδίωξη των λαών και η κυρίαρχη τάση της εποχής μας» (http://english.scio.gov.cn 20/5/2026).

* Νότης Μαριάς - Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κοτόπουλα με σαλμονέλα… από τη Mercosur με αγάπη. του Νότη Μαριά*